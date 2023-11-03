Soal Dokumen Gugatan Capres-Cawapres yang Tak Diteken, Begini Penjelasan MKMK

JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshoddiqie menanggapi perihal adanya bukti yang menyebut dokumen perbaikan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023, ternyata tidak ditandatangani oleh pemohon Almas Tsaqibbirru Re A dan kuasa hukumnya.

Jimly menyebutkan, bahwa laporan tersebut sudah ditanda tangan dalam sidang klarifikasi.

"Begini, rupanya memang awal tidak ada tanda tangan tapi kan ada sidang klarifikasi, sidang pendahuluan. Nah, itu sudah diperbaiki," kata Jimly kepada awak media, Kamis (2/11/2023).

Jimly mengungkapkan, bahwa dokumen yang beredar itu merupakan dokumen awal yang belum di tandatangani. Menurutnya, hal itu merupakan kesalahan dalam administrasi.

"Banyak yang beredar di medsos itu dokumen yang awal, memang belum di tandatangani. Ada banyak masalah lah dari segi administrasi. Cuma kami sudah dapat klarifikasi khusus untuk itu, itu ada rapat klarifikasi. Kayak MKMK kan ada rapat klarfikasi dalam siding pendahuluan, itu sudah diperbaiki," jelas dia.

Diberitakan sebelumnya, Perhimpunan Bantuan Hukum dan Indonesia (PBHI) melampirkan bukti baru dalam sidang lanjutan laporan pelanggaran kode etik Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) , Anwar Usman Cs dalam putusan batas usia capres cawapres.

Di mana, dokumen perbaikan perkara nomor 90/PUU-XXI/2023 tersebut ternyata tidak ditandatangani oleh pemohon Almas Tsaqibbirru Re A dan kuasa hukumnya.