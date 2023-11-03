Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dubes Palestina: Ribuan Rakyat Kami Syahid, PBB Tak Lakukan Tugas dengan Baik

Widya Michella , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |05:41 WIB
Dubes Palestina: Ribuan Rakyat Kami Syahid, PBB Tak Lakukan Tugas dengan Baik
Dubes Palestina Zuhair Al-Shun (Foto: MPI)
JAKARTA - Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Zuhair Al Shun menyatakan bahwa ribuan rakyat di negaranya telah mati syahid karena konflik dengan Israel. Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) disebut tidak melakukan tugas dengan baik.

Pernyataan itu disampaikan Dubes Al Shun dalam acara aksi solidaritas di Kedutaan Besar Palestina, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (2/11/2023) malam WIB. Sekitar seratusan massa berkumpul di sana untuk menyuarakan keresahan mereka.

"Rakyat kami masih tinggal dalam kesengsaraan. Israel terus melakukan agresi terhadap rakyat kami. Lebih dari ribuan orang mati syahid. Di antara mereka ada anak-anak yang tidak berdosa dan perempuan," ujar Dubes Al Shun.

"Namun, apa yang terjadi? Dunia terus-menerus diam saja. Majelis PBB tidak melakukan tugas sebagaimana mestinya," sambungnya kemudian.

Lebih lanjut, Dubes Al Shun juga mengeluhkan negara-negara besar yang kerap bicara Hak Asasi Manusia malah bungkam ketika konflik Israel-Palestina memanas. Meski begitu, dia menegaskan rakyat Palestina akan terus berjuang mempertahankan rumah mereka.

