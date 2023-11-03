Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Gibran Rakabuming Maju Jadi Cawapres Disebut Matikan Demokrasi di Indonesia

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |05:52 WIB
Gibran Rakabuming Maju Jadi Cawapres Disebut Matikan Demokrasi di Indonesia
Gibran Rakabuming Raka (Foto: dok Okezone)
A
A
A

 

JAKARTA - Situasi politik di Indonesia terus menjadi sorotan berbagai media asing setelah sosok Gibran Rakabuming Raka yang mendampingi Prabowo Subianto sebagai cawapres.

Salah satunya adalah media asal Jerman, Handesblat. Dalam tulisannya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berupaya membangun dinasti politik.

Langkah politik Jokowi tersebut juga dianggap mematikan demokrasi di Indonesia.

Handesblatt menyatakan bahwa kondisi itu pun dianggap sebagai pembangunan politik yang sangat problematis.

“Fakta bahwa Gibran yang berusia 36 tahun akan segera mengambil peran sentral di tingkat nasional adalah berkat keputusan kontroversial Mahkamah Konstitusi pekan lalu,” tulis Handelsblatt.

Media asing tersebut juga mengutip soal keterangan Jokowi yang berkali-kali membantah ikut campur dalam urusan politik di akhir masa jabatannya.

Namun, nyatanya Jokowi disebut terlibat dan turut mencampuri urusan politik. “Secara resmi, Jokowi membantah mengerjakan bisnis keluarga politiknya sendiri. Ketika ditanya tentang hal ini, dia menekankan di masa lalu bahwa dia tidak ingin ikut campur dalam keputusan anak-anaknya. Selain itu, pada akhirnya, orang-orang memutuskan siapa yang akan menerima kekuasaan,” lanjut isi tulisan Handelsblatt.

Keputusan MK yang dipimpin Anwar Usman, yang juga adik ipar dari Jokowi dan paman Gibran turut menjadi sorotan.

“Menurut keputusan hakim, orang-orang muda yang sudah memiliki pengalaman politik di tingkat daerah juga akan diterima di masa depan - seperti Wali Kota Gibran. Kritikus bereaksi dengan marah terhadap keputusan tersebut dan menuduh pengadilan nepotisme mendukung keluarga presiden. Mereka menunjukkan bahwa hakim konstitusional tertinggi adalah saudara ipar Jokowi dan paman Gibran,” demikian tulisan Handelsblatt.

Sementara pengamat politik Adi Prayitno mengatakan komentar dan tulisan media asing sebagai bentuk kritik kepada Indonesia.

“Kritik dari pihak asing melihat fenomena politik politik mutakhir indonesia. Terutama manuver Jokowi yang dinilai merestui dan mendoakan keluarganya juga terjun ke dunia politik,” ujarnya, Jumat (3/11/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/26/337/3150601/tok_mk_putuskan_pilkada_digelar_2_tahun_setelah_pilpres-cfeB_large.jpg
Tok! MK Putuskan Pilkada Digelar 2 Tahun Setelah Pilpres
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/03/337/3100972/mk-dqou_large.jpg
Profil 2 Hakim MK Dissenting Opinion soal Hapus Presidential Threshold, Salah Satunya Ipar Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100901/mk-bwHF_large.jpg
MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden, Titi Anggraini: Kemenangan Rakyat Indonesia!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100829/dpr-1hVt_large.jpg
DPR Tindaklanjuti Putusan MK Hapus Ambang Batas Pencalonan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/02/337/3100819/mk-TIOX_large.jpg
5 Fakta MK Hapus Ambang Batas Syarat Pencalonan Presiden
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/06/525/2858852/edukasi-program-ganjar-pranowo-masyarakat-diajak-lestarikan-lingkungan-sekitar-9cTEsV3Ifz.jpg
Edukasi Program Ganjar Pranowo, Masyarakat Diajak Lestarikan Lingkungan Sekitar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement