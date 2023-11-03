Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Bakal Kunjungi Jatim, Mahfud MD Belum Berencana Bertemu Khofifah

Riyan Rizki Roshali , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |05:59 WIB
Bakal Kunjungi Jatim, Mahfud MD Belum Berencana Bertemu Khofifah
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden 2024 yang didukung oleh Partai Perindo, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD dijadwalkan akan melakukan ziarah ke makam Bung Karno di Blitar, Jawa Timur, Jumat (3/11/2023).

Saat ditanyakan para awak media, apakah akan ada rencana bertemu dengan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Mahfud mengaku belum ada rencana akan pertemuan tersebut.

“Engga belum ada (rencana pertemuan dengan Khofifah),” kata Mahfud MD kepada wartawan di iNews Tower, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (2/11/2023).

Mahfud yang juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) itu menyebutkan bahwa dirinya juga akan menghadiri sejumlah kegiatan, salah satunya pertemuan di Universitas Brawijaya.

“Saya ada acara ke Malang habis itu ada rapat majelis Wali Amanah di Universitas Brawijaya, saya anggota di situ. Setelah itu pengajian umum di Gresik,” jelasnya.

Sebelumnya, Calon presiden (Capres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo, mengaku ingin menarik Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa untuk bergabung ke dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud.

"Iya sih (mau tarik Khofifah ke TPN Ganjar-Mahfud)," kata Ganjar saat ditemui di Sekolah Partai PDIP, Jakarta Selatan, Sabtu (28/10/2023).

