HOME NEWS NASIONAL

Sidang Kode Etik Hakim Konstitusi, Mahfud MD: MKMK Cukup Kredibel

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:09 WIB
Sidang Kode Etik Hakim Konstitusi, Mahfud MD: MKMK Cukup Kredibel
Mahfud MD (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyerahkan sepenuhnya putusan dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi ke Majelis Kehormatam Mahakamah Konstitusi (MKMK).

Ia mengatakan bahwa susunan majelis MKMK sangat kredibel.

"Ya silakan saja lah (vonis berat), itu kan majelis MKMK-nya itu menurut saya cukup kredibel," tutur Mahfud saat ditemui di iNews Tower, Kamis (2/11/2023).

Menurutnya, majelis MKMK akan menjatuhkan vonis dengan memenuhi rasa keadilan. Ia juga meyakini, majelis MKMK akan menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan hukum.

"Tahu apa yang harus diputuskan yang sesuai tuntutan rasa keadilan dan tuntutan hukum juga. Gitu juga," terang Mahfud.

Sekedar informasi, TPN Ganjar-Mahfud sebelumnya telah meminta majelis MKMK untuk menjatuhkan vonis berat pada hakim konstitusi yang terbukti melakukan pelanggaran etik atas putusan batas usia capres-cawapres.

Halaman:
1 2
      
