MKMK Berunding soal Putusan Dugaan Pelanggaran Etik Anwar Usman Cs Pekan Depan

JAKARTA - Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK), Jimly Asshiddiqie mengatakan bahwa pihaknya akan mulai berunding terkait putusan dugaan pelanggaran etik Anwar Usman Cs pada pekan depan, Senin 6 Oktober 2023.

"Mulai Senin (akan berunding). Draf putusan sudah ada, cuma (isi) nya belum yang rincinya," kata Jimly kepada wartawan Kamis (2/11/2023) malam.

Jimly menyebutkan bahwa perdebatan sengit akan terjadi di MKMK menyangkut hasil akhir perkara tersebut. Selain itu, ia mengatakan putusan itu cukup dirundingkan dalam sehari, mengingat hari berikutnya merupakan jadwal putusan itu dibacakan.

"Ya alot lah kan 24 jam itu, pasti alot. Cuma ber 3 (yang berunding). Kalau 9 kan, 9 sarjana hukum kan begitu berkumpul banyak pendapatnya. Kalau cuma ber 3 gini, bisa lah. Apalagi udah tua-tua, kalau masih muda itu suka berdebat ke sana ke mari," jelasnya.

Sebagaimana informasi, berdasarkan catatan MNC Portal Indonesia setidaknya sudah ada sembilan hakim konstitusi yang diperiksa oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).

Adapun kesembilan hakim tersebut yakni Ketua MK Anwar Usman, Arief Hidayat dan Enny Nurbaningsih. Ketiganya diperiksa pada Selasa 31 Oktober 2023.

Sementara tiga hakim lainnya Saldi Isra, Manahan MP Sitompul dan Suhartoyo diperiksa pada hari Rabu 1 November 2023 kemarin.