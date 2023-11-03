Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Ramal Sejumlah Wilayah Diguyur Hujan Sepekan ke Depan, Berikut Lokasinya

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:31 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan prakiraan cuaca sepekan ke depan, pada 3 hingga 9 November 2023. Terpantau, sejumlah wilayah akan diguyur hujan sedang hingga lebat.

BMKG mengatakan hal ini dipengaruhi adanya aktivitas gelombang atmosfer Rossby Ekuator diprakirakan aktif di wilayah Aceh, Maluku, dan Papua dalam sepekan kedepan. Gelombang atmosfer Kelvin juga terpantau berada di wilayah Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku dan Papua.

“Sehingga, faktor-faktor tersebut mendukung potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah tersebut,” ungkap BMKG dalam keterangan resminya, dikutip Jumat (3/11/2023).

Selain itu, BMKG juga mendeteksi adanya sirkulasi siklonik yang terpantau di Selat Malaka, di Laut Natuna, di perairan utara papua dan di Papua bag selatan yang membentuk daerah pertemuan/perlambatan kecepatan angin (konvergensi) memanjang di Selat Malaka bag utara, dari Sumatera Utara hingga Semenanjung Malaysia, di Laut Cina Selatan, dari Kalimantan Barat bag utara hingga Kalimantan Utara, di Papua Barat dan di Papua.

“Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik, maupun di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut,” kata BMKG.

BMKG melaporkan berdasarkan prediksi kondisi global, regional, dan probabilistik model diprakirakan potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terdapat di wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Papua Barat, dan Papua.

“Faktor cuaca global dan regional di sebagian besar wilayah Indonesia mempengaruhi cuaca di wilayah Indonesia dalam sepekan kedepan. Pada sepekan kedepan sebagian wilayah Kalimantan bagian Tengah, Sulawesi bagian Tengah, dan Papua,” ujarnya.

1 2
      
