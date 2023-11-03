Kejagung Agendakan Pemeriksaan Terhadap Achsanul Qosasi Hari Ini

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi (AQ) pada hari ini, Jumat (3/11/2023).

Achsanul Qosasi akan diperiksa penyidik Korps Adhyaksa terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.

Adapun Achsanul Qosasi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Rencananya, pemeriksaan bakal dilakukan sekira pukul 09.00 WIB. Namun, belum diketahui apakah Achsanul bakal memenuhi panggilan ini atau tidak.

"Biasanya sesuai jadwal (pemeriksaan) jam sembilan," ucap Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Jumat (3 /11/2023).

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil dan memeriksa anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi (AQ) terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G.

Achsanul Qosasi terus menjadi sorotan publik, terutama setelah namanya muncul dalam persidangan.

“Tim penyidik melalui Jaksa Agung sudah mengirimkan surat ke Presiden, sehingga saat ini kita menunggu persetujuan tersebut untuk memanggil saudara AQ (Achsanul Qosasi) sebagai saksi,” kata Ketut.