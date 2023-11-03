Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Kejagung Agendakan Pemeriksaan Terhadap Achsanul Qosasi Hari Ini

Irfan Ma'ruf , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:46 WIB
Kejagung Agendakan Pemeriksaan Terhadap Achsanul Qosasi Hari Ini
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan pemeriksaan terhadap anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi (AQ) pada hari ini, Jumat (3/11/2023).

Achsanul Qosasi akan diperiksa penyidik Korps Adhyaksa terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS Kominfo.

Adapun Achsanul Qosasi diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi. Rencananya, pemeriksaan bakal dilakukan sekira pukul 09.00 WIB. Namun, belum diketahui apakah Achsanul bakal memenuhi panggilan ini atau tidak.

"Biasanya sesuai jadwal (pemeriksaan) jam sembilan," ucap Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana, Jumat (3 /11/2023).

Sebelumnya diberitakan, Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menyatakan telah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memanggil dan memeriksa anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Achsanul Qosasi (AQ) terkait kasus dugaan korupsi proyek BTS 4G.

Achsanul Qosasi terus menjadi sorotan publik, terutama setelah namanya muncul dalam persidangan.

“Tim penyidik melalui Jaksa Agung sudah mengirimkan surat ke Presiden, sehingga saat ini kita menunggu persetujuan tersebut untuk memanggil saudara AQ (Achsanul Qosasi) sebagai saksi,” kata Ketut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/337/3182331/survei_indikator-bCmY_large.jpg
Survei Indikator: Kejaksaan Lembaga Penegak Hukum Paling Dipercaya Publik
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/337/3181716/kejagung-Lqek_large.jpg
Kejaksaan Inisiasi Pidana Kerja Sosial, Ini Kata Pakar Hukum
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/26/337/3179444/kejagung-FQ7P_large.jpg
Kejagung Selamatkan Rp13,2 Triliun, Penegakan Hukum di Era Prabowo Dinilai Lebih Berani
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/21/337/3178263/anang-WjaU_large.jpg
Sandra Dewi Minta Asetnya Dikembalikan di Kasus Harvey Moeis, Begini Kata Kejagung
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177939/uang-vKHz_large.jpg
Tumpukan Uang Sitaan Hanya Rp2 Triliun dari Rp13 Triliun, Jaksa Agung: Tempatnya Tak Memungkinkan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/20/337/3177909/kejagung-Z5AC_large.jpg
Kejagung Serahkan Uang Sitaan Rp13 Triliun dari Perkara Korupsi CPO ke Negara
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement