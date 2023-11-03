Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Saat Jokowi Nikmati Teh Hangat dengan Para Menteri di IKN

Fakhrizal Fakhri , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |07:14 WIB
Saat Jokowi Nikmati Teh Hangat dengan Para Menteri di IKN
Jokowi ngeteh di IKN (Foto: BPMI)
A
A
A

 

JAKARTA - Mengawali kunjungan hari keempatnya di Provinsi Kalimantan Timur, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menikmati pagi yang cerah bersama para menteri di lokasi tempatnya bermalam di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kabupaten Penajam Paser Utara, pada Jumat (3/11/2023).

Sambil menikmati segelas teh hangat dan roti bakar, Presiden berbincang akrab dengan para menteri yang turut bermalam di lokasi yang sama yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir.

Selain itu terlihat juga Kepala Otorita IKN Bambang Susantono dan Wakil Kepala Otorita IKN turut serta dalam obrolan pagi di tengah rindang pepohonan IKN tersebut.

Halaman: 1 2
1 2
      
