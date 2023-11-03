Aksi Bela Palestina, Jutaan Orang Akan Padati Monas pada 5 November

JAKARTA - Jutaan orang dari berbagai organisasi kemasyarakatan (Ormas) akan menggelar aksi damai bela Palstina di Kawasan Monumen Nasional (Monas) pada Minggu 5 November 2023.

Demo itu merupakan bentuk solidaritas atas dukungan rakyat Indonesia terhadap Palestina.

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid, menegaskan acara itu tidak hanya dihadiri oleh umat muslim saja, melainkan seluruh ormas keagamaan juga ikut berpartisipasi. Mereka hadir atas dasar rasa kemanusiaan.

"Alhamdulillah sudah ada sambutan yg sangat baik, beragam bahkan seluruh ormas keagamaan muslim maupun non muslim satu kata mendukung agenda aksi damai akbar, aliansi rakyat Indonesia membela Palestina menolak kejahatan dan penjajahan Israel," ucap Hidayat dalam konferensi pers di kantor Majelis Ulama Indonesia, Jakarta Pusat, Kamis 2 November 2023.

Nantinya para peserta akan hadir di kawasan Monas menyuarakan, agar Israel menghentikan gencatan senjata kepada rakyat Palestina. Acara ini sudah mendapatkan izin dan akan dilaksanakan di monas dengan kehadiran insyaallah tidak kurang dari dua juta peserta," sambungnya.

Dia menegaskan bahwa demo ini sebagai bentuk keseriusan rakyat Indonesia dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan UUD 1945 sudah ditegaskan penjajah di atas dunia harus dihapuskan.

"Bukan program main-main ini menandakan bahwa bangsa indonesia tidak main-main dengan permasalahan yang sangat serius. wajah dunia merusak kemanusiaan dan bakal melanggengkan penjajahan ini," katanya.