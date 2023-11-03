Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Tersangka BTS Achsanul Qosasi, Miliki 6 Bidang Tanah di Jaksel Senilai Rp12,8 Miliar

Nur Khabibi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |13:27 WIB
Tersangka BTS Achsanul Qosasi, Miliki 6 Bidang Tanah di Jaksel Senilai Rp12,8 Miliar
Achsanul Qosasi ditahan Kejagung (Foto: MPI)
JAKARTA - Tersangka baru kasus dugaan tindak pidana korupsi penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika tahun 2020-2022, Achsanul Qosasi (AQ) tercatat memiliki 12 tanah dan bangunan yang enam di antaranya berada di Jakarta Selatan (Jaksel).

Dari enam tanah di Jaksel itu nilainya fantastis mencapai Rp12,8 miliar, tepatnya Rp12.819.094.000.

Kekayaan pria yang menjabat Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) itu, tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang ia laporkan pada 20 Maret 2023.

Berikut rincian tanah dan bangunan AQ yang berlokasi di Jaksel:

1. Tanah dan Bangunan Seluas 450 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HIBAH TANPA AKTA Rp. 2.389.696.000

2. Tanah Seluas 203 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.677.720.000

3. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/200 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.078.875.000

4. Tanah dan Bangunan Seluas 143 m2/143 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 752.323.000

5. Tanah dan Bangunan Seluas 703 m2/160 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 3.052.735.000

6. Tanah dan Bangunan Seluas 353 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA SELATAN , HASIL SENDIRI Rp. 1.867.745.000

