INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Puluhan Pasien Rumah Singgah Peduli Jakarta Pusat Dapat Bantuan dari MNC Vision dan MNC Peduli

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:57 WIB
Puluhan Pasien Rumah Singgah Peduli Jakarta Pusat Dapat Bantuan dari MNC Vision dan MNC Peduli
A
A
A

JAKARTA - Puluhan pasien dari keluarga tidak mampu di rumah singgah peduli Jakarta Pusat mendapatkan bantuan dari MNC Vision dan MNC Peduli pada Jumat (3/11/2023).

Direktur Technology & Satellite MNC Vision, Ruby Budiman mengatakan untuk mewujudkan salah satu bentuk kepedulian sosial kepada masyarakat, maka MNC Vision dibawah naungan MNC Peduli menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR).

"Kami menyerahkan donasi berupa sembako, susu khusus pasien, popok, kebutuhan mandi dan kebersihan untuk puluhan pasien serta pendamping di Rumah Singgah Peduli Jakarta Pusat," ujar Ruby.

Ia menyebutkan kegiatan sosial tersebut sesuai dengan program CSR MNC, dan MNC Vision turut berpartisipasi untuk membantu pasien-pasien di Rumah Singgah Peduli.

"Pada kesempatan baik ini semoga bantuan kita yang tidak besar ini dapat membantu Rumah Singgah Peduli. Saya harapkan bantuan tersebut dapat dimanfaatkan dengan baik, dan para pasien dapat segera sembuh," kata Ruby.

Meskipun bantuan yang diberikan terbatas, namun dengan antusias dan semangat dari pasien dan penghuni di Rumah Singgah Peduli Jakarta Pusat sangat tinggi dapat mendukung kesembuhan para pasien.

"Tidak lupa saya juga mengucapkan terima kasih kepada pengurus Rumah Singgah Peduli Jakarta Pusat dengan sambutan yang hangat atas kedatangan kami tim MNC Vision serta segenap kru dan panitia yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan sosial hari ini," lanjutnya.

MNC Vision MNC Peduli
MNC Vision MNC Peduli
Telusuri berita news lainnya
