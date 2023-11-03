Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

42 Tersangka Terorisme dari Kelompok JAD Pendukung NII

Riana Rizkia , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:00 WIB
42 Tersangka Terorisme dari Kelompok JAD Pendukung NII
Ilustrasi (Foto : Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengungkap, selama Oktober hingga November 2023 pihaknya telah menangkap sebanyak 42 pelaku teror dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dipimpin oleh AU.

Aswin mengatakan, kelompok pimpinan pria berinisial AU atau AO tersebut merupakan pendukung Negara Islam Indonesia (NII) yang berafiliasi kepada JAD dan ISIS.

"Sebetulnya kelompok AO ini lebih dekat kepada akarnya, kepada Negara Islam Indonesia (NII) mereka semua ini roadnya atau bibitnya adalah para pendukung NII," kata Aswin saat konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

"Nah afiliasi mereka kepada JAD, karena dukungan yang mereka berikan kepada kelompok ISIS," sambungnya.

Lebih lanjut Aswin mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendekatan kepada para tersangka untuk mendalami dari mana radikalisme itu muncul.

"Kita gak bisa gambarkan bahwa orang itu dalam satu kelompok itu saya datangnya radikal dari mana, itu sedang dalam proses pendekatan approach dari penyidik untuk memahami itu semua, mapping," ucapnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/15/337/3176969/terorisme-Y2d3_large.jpg
Kriminolog Soroti Fenomena Teroris Rekrut Anak Lewat Game Online
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/10/337/3175953/prabowo_subianto-x8UI_large.jpg
Prabowo Beri Arahan ke BNPT dan Polri Pasca Teror Bom di Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175730/yusril-OUQp_large.jpg
Yusril Sebut Otak Bom Bali Hambali Bakal Disidang November di AS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/09/337/3175707/yusril-4H2u_large.jpg
Yusril soal Pemulangan WNI Napi Terorisme di Filipina: Disetujui Secara Lisan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172539/kkb-FwcZ_large.jpg
KKB Bantai 5 Warga Sipil di Yahukimo Papua, DPR: Negara Tak Boleh Kalah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/08/512/3161332/bnpt-9yhT_large.jpg
BNPT Ungkap 3 Faktor Penyumbang Penyebaran Intoleransi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement