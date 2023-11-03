42 Tersangka Terorisme dari Kelompok JAD Pendukung NII

JAKARTA - Juru Bicara Densus 88 Antiteror Polri Kombes Aswin Siregar mengungkap, selama Oktober hingga November 2023 pihaknya telah menangkap sebanyak 42 pelaku teror dari kelompok Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang dipimpin oleh AU.

Aswin mengatakan, kelompok pimpinan pria berinisial AU atau AO tersebut merupakan pendukung Negara Islam Indonesia (NII) yang berafiliasi kepada JAD dan ISIS.

"Sebetulnya kelompok AO ini lebih dekat kepada akarnya, kepada Negara Islam Indonesia (NII) mereka semua ini roadnya atau bibitnya adalah para pendukung NII," kata Aswin saat konferensi pers di Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta, Jumat (3/11/2023).

"Nah afiliasi mereka kepada JAD, karena dukungan yang mereka berikan kepada kelompok ISIS," sambungnya.

BACA JUGA: Kebakaran Gunung Penanggungan Meluas hingga 80 Hektare

Lebih lanjut Aswin mengatakan bahwa pihaknya tengah melakukan pendekatan kepada para tersangka untuk mendalami dari mana radikalisme itu muncul.

"Kita gak bisa gambarkan bahwa orang itu dalam satu kelompok itu saya datangnya radikal dari mana, itu sedang dalam proses pendekatan approach dari penyidik untuk memahami itu semua, mapping," ucapnya.