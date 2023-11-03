Imbauan Kapolri Waspadai Sel Tidur Teroris Bentuk Tanggung Jawab, Bukan Pengalihan Isu

JAKARTA - Imbauan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo soal mewaspadai sel tidur teroris di Indonesia bukan bentuk pengalihan isu, tetapi merupakan komitmen tanggung jawab menjaga stabilitas keamanan.

Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali menegaskan imbauan Kapolri tersebut bukanlah satu pengalihan isu. Menurutnya, Jenderal Sigit selaku orang nomor satu di Korps Bhayangkara mempunyai tanggung jawab keamanan negeri ini.

"Jadi jangan semua orang itu, pernyataan atau kebijakan institusi dianggap dibawa ke ranah politik apa disampaikan Kapolri tentunya kewajiban beliau belajar dari pengalaman-pengalaman kita selama ini ketika terjadi letupan di luar sana juga berpotensi terjadinya gerakan-gerakan balasan yang terorisme yang ada di Indonesia. Dalam konteks ini Kapolri yang bertanfgung jawab keamanan di negara ini, jadi tidak ada hubungan pengalihan isu," kata Ali saat dihubungi, Jumat (3/11/2023).

Menurut Ali, apa kepentingan Kapolri mengalihkan isu. Selama ini, katanya, institusi kepolisian selalu bertindak netral dan tidak punya kepentingan politik.

"Isu apa yang mau dialihkan oleh kepolisian tidak ada menurut saya," katanya.

Soal pernyataan yang menilai apa yang disampaikan Kapolri untuk mengalihkan isu polemik di Mahkamah Konstitusi (MK), Ali menuturkan Kapolri dan Polri tidak ada hubungannya.

"MK terlepas pro kontra putusan itu tidak ada hubungan dengan kepolisian atau institusi lain. Itu tanggung jawab dari MK sendiri," katanya.