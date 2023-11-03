Dapat Bantuan dari MNC Vision dan MNC Peduli, Pengurus dan Pasien Rumah Singgah Peduli Ucapkan Terima Kasih

JAKARTA - Pengurus dan pasien dari keluarga tidak mampu di rumah singgah peduli Jakarta Pusat mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan dari MNC Vision dan MNC Peduli.

Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan di Jalan Baladewa Nomor 10 RT06/RW05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat pada Jumat (3/11/2023) sore.

Pengurusan YRSPI (Yayasan Rumah Singgah Peduli Indonesia) Encep Supriadi mengatakan hampir seluruh relawan dan pasien yang berasal dari daerah. Meskipun berbeda disini pihaknya disatukan untuk berjuang bersama untuk sehat.

"Rumah Singgah Peduli ini bukan yayasan besar yang didirikan oleh para pejabat, kami alumni dari pasien yang terlantar juga. Yang membesarkan yayasan ini kebanyakan alumni pasien. Kami tergerak untuk membentuk rumah peduli. Dari 2014 di Jakarta Barat kami menyewa, kemudian di 2015 baru pindah disini," ujar Encep.

Ia mengaku memiliki tekad agar para pasien bisa sembuh. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari MNC Vision dan MNC Peduli yang memberi sejumlah bingkisan untuk anak-anak dan kebutuhan pokok sehari-hari bagi pasien.