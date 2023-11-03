Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Dapat Bantuan dari MNC Vision dan MNC Peduli, Pengurus dan Pasien Rumah Singgah Peduli Ucapkan Terima Kasih

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:15 WIB
Dapat Bantuan dari MNC Vision dan MNC Peduli, Pengurus dan Pasien Rumah Singgah Peduli Ucapkan Terima Kasih
A
A
A

JAKARTA - Pengurus dan pasien dari keluarga tidak mampu di rumah singgah peduli Jakarta Pusat mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya atas bantuan dari MNC Vision dan MNC Peduli.

Pemberian bantuan tersebut dilaksanakan di Jalan Baladewa Nomor 10 RT06/RW05 Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat pada Jumat (3/11/2023) sore.

Pengurusan YRSPI (Yayasan Rumah Singgah Peduli Indonesia) Encep Supriadi mengatakan hampir seluruh relawan dan pasien yang berasal dari daerah. Meskipun berbeda disini pihaknya disatukan untuk berjuang bersama untuk sehat.

"Rumah Singgah Peduli ini bukan yayasan besar yang didirikan oleh para pejabat, kami alumni dari pasien yang terlantar juga. Yang membesarkan yayasan ini kebanyakan alumni pasien. Kami tergerak untuk membentuk rumah peduli. Dari 2014 di Jakarta Barat kami menyewa, kemudian di 2015 baru pindah disini," ujar Encep.

Ia mengaku memiliki tekad agar para pasien bisa sembuh. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian dari MNC Vision dan MNC Peduli yang memberi sejumlah bingkisan untuk anak-anak dan kebutuhan pokok sehari-hari bagi pasien.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
MNC Vision MNC Peduli
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/13/340/3183221//mnc_peduli-yzJN_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Bantu Perbaikan Kantor SDN Babakan Kencana
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183204//mnc_peduli-nyJV_large.jpg
Edukasi Memasak Sehat bagi Ibu-Ibu, Chef: Biar Suami dan Anak Betah Makan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/337/3183202//mnc_peduli-vOdA_large.jpg
Antusias Ikut Edukasi Memasak MNC Peduli, Peserta: Saya Akan Terapkan di Rumah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/12/340/3183189//mnc_peduli-0LYe_large.jpg
HUT Ke-36 MNC Group, MNC Peduli Gelar Edukasi dan Masak Makanan Sehat Bergizi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/337/3182453//mnc_university_latih_anggota_pmr_jadi_generasi_cerdas_digital-uM25_large.jpg
Cegah Hoaks, MNC Peduli dan MNC University Latih Anggota PMR Jadi Generasi Cerdas Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/09/320/3182371//angela-5SuK_large.jpg
Kisah UMKM Ikut Desa Emas, Kini Lebih Percaya Diri dan Tembus Pasar
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement