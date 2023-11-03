Pemilu 2024, Wapres Minta Ulama Aktif Dinginkan Suasana Politik

JAKARTA - Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menekankan kepada para ulama untuk mengambil peran dalam menyejukkan situasi politik yang kian menghangat saat ini menjelang Pemilu 2024.

Hal itu diungkapkan Wapres saat menerima jajaran Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Istana Wapres, Jalan Medan Merdeka No 6, Jakarta Pusat, Jumat (3/11/2023).

"Wapres berharap bagaimana para tokoh ulama dan semua berperan aktif untuk mendinginkan suasana politik di bawah kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” ujar Juru Bicara (Jubir) Wapres Masduki Baidlowi dalam keterangan persnya seusai mendampingi Wapres pada pertemuan tersebut.

Masduki mencontohkan, salah satu perhatian Wapres adalah berbagai perdebatan di masyarakat yang kerap terjadi di dunia maya yang semakin meresahkan.

"Misalnya di medsos banyak sekali perdebatan-perdebatan yang seakan-akan silaturahmi tidak lebih penting ketimbang sebuah pilihan politik praktis yang jangka pendek," tuturnya.

Lebih lanjut, Masduki mengungkapkan, menjelang pemilu 2024 Wapres juga berharap para pimpinan MUI harus tetap membawa lembaga yang menaungi para ulama ini untuk tetap mengambil sikap netral, di samping pilihan politik pribadi individu.

"Wapres berharap para pimpinan MUI sebagai institusi supaya bersikap netral. Kalau ada yang berhubungan terkait dengan hak politiknya silahkan sebagai individu, monggo untuk bersikap politik," ucapnya.

Masduki menambahkan, saat ini potensi terjadinya perpecahan di tengah masyarakat akan semakin meruncing.