HOME NEWS NASIONAL

Sandiaga Uno di Unhas Paparkan Konsep Ekonomi Hijau untuk Dorong Terbukanya Peluang Usaha

Achmad Al Fiqri , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:46 WIB
Sandiaga Uno di Unhas Paparkan Konsep Ekonomi Hijau untuk Dorong Terbukanya Peluang Usaha
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Republik Indonesia, Sandiaga Salahuddin Uno menilai, pentingnya ekonomi hijau dalam visi percepatan pembangunan, khususnya sektor pariwisata dan ekonomi kreatif nasional.

Hal itu disampaikan Sandi saat menghadiri National Leadership Camp Ikatan Cendekiawan Muslim Se-Indonesia (ICMI) di Universitas Hasanuddin, Makassar, Sulawesi Selatan pada Jumat (3/11/2023).

Menurutnya, ekonomi hijau pun dinilainya sebagai konsep ekonomi terbaik bagi Indonesia di masa depan. Dengan ekonomi hijau, Sandi optimis dapat membawa Indonesia menjadi negara yang sejahtera dan makmur.

"Ekonomi hijau yang akan membawa Indonesia menuju Indonesia sejahtera adil dan makmur. Dan kami juga mendorong agar terciptanya peluang-peluang usaha, sehingga harga-harga yang memberatkan masyarakat bisa stabil terjangkau, harga murah, hidup berkah Insya Allah mencari kerja itu mudah," ungkap Sandi dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Lewat konsep ekonomi hijau, Sandi berkata, pihaknya kini terus mendorong terwujudnya pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Tak terkecuali sektor pariwisata di Sulawesi Selatan yang menurutnya memiliki keindahan alam yang sangat luar biasa.

"Pariwisata di Sulsel ini pariwisatanya luar biasa, apalagi kalau kita bisa mendorong pergerakan antar kabupaten-kota di atas 6 jam," ungkap Sandi.

Halaman: 1 2
1 2
      
