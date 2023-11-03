Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

Bersama Megawati, Ganjar-Mahfud Ziarah ke Makam Soekarno

Arif Budianto , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:55 WIB
Bersama Megawati, Ganjar-Mahfud Ziarah ke Makam Soekarno
BLITAR - Pasangan bakal calon presiden dan wakil presiden dari Partai Perindo Ganjar Pranowo-Mahfud MD berziarah ke makam proklamator Soekarno di Blitar, Jawa Timur, Jumat (3/11/2023).

Rombongan disambut warga, relawan dan kader PDI Perjuangan saat tiba di lokasi sekira pukul 14.50 WIB. Ganjar terlihat didampingi istri Siti Atikoh dan putra semata wayangnya, Muhammad Zinedine Alam Ganjar. Begitu pula dengan Mahfud MD ditemani istri, Zaizatun Nihayati.

Kehadiran Ganjar dan Mahfud didampingi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani, Prananda Prabowo dan anggota keluarga yang lain.

Hadir pula sejumlah elit politik partai berlambang kepala banteng. Di antaranya Hasto Kristiyanto, Djarot Saiful Hidayat, Yasonna Laoly, dan Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul.

Ziarah diawali dengan tahlil dan doa bersama, kemudian dipungkasi dengan tabur bunga di atas makam Presiden RI pertama tersebut.

