Sandiaga: Walaupun Tidak Jadi Cawapres, Saya Tetap Berjuang Menangkan Ganjar-Mahfud

SEMARANG – Ketua Dewan Pakar Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar Pranowo–Mahfud MD, Sandiaga Salahuddin Uno, menyebut meskipun gagal jadi cawapres Ganjar Pranowo dirinya tetap akan memperjuangkan pasangan Ganjar–Mahfud untuk memenangi Piplres 2024.

“Walaupun saya tidak terpilih sebagai cawapres, saya tetap akan berjuang memenangkan Ganjar–Mahfud,” ungkap Sandi Uno pada kegiatan Ngobrol Politik dan Launching Lagu Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Kantor DPC PPP Kota Semarang, Jumat (3/11/2023) sore.

Pada kegiatan itu, dihadiri banyak ibu-ibu termasuk para ojek online (ojol) dari berbagai aplikator, mulai Gojek, Grab, Maxim, Shopee. Sandi sempat bercanda dengan mereka perihal dirinya gagal menjadi cawapres. Ketika itu, para hadirin tertawa.

“Wah seneng banget nih (Saya gagal jadi cawapres), tapi saya akan tetap berjuang memenangkan Ganjar – Mahfud,” lanjutnya.

Sandi yang juga Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PPP itu mengatakan pihaknya terus berkoordinasi pada kerja-kerja linear untuk ini. Apalagi di Jawa Tengah, Sandi mengatakan adalah wilayah yang menjadi basis PDI Perjuangan dan PPP sendiri dalam situasi yang harus menambah jumlah suara di Jawa Tengah.

“Jadi kita akan kolaborasikan, karena kita satu dalam kesatuan dalam mendukung kemenangan dari Pak Ganjar dan Pak Mahfud,” sambung Sandi yang juga saat ini menjabat Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) itu.