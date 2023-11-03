Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Jenguk Doni Monardo, Ganjar: Sebagai Sahabat Saya Datang untuk Mendoaka

Felldy Utama , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:40 WIB
Jenguk Doni Monardo, Ganjar: Sebagai Sahabat Saya Datang untuk Mendoaka
A
A
A

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengatakan bahwa dirinya memang sengaja untuk menyempatkan waktunya untuk menjenguk mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

Ganjar menuturkan, sebagai seorang sahabat, dirinya ingin memberikan dukungan moril secara langsung kepada Doni. Ia berharap, purnawirawan jenderal bintang tiga itu bisa segera lekas sembuh dan lancar dalam menjalankan perawatan medis di rumah sakit.

"Sebagai sahabat, saya datang untuk ikut mendoakan lah, mudah-mudahan lancar," kata Ganjar usai menjenguk langsung Doni Monardo di Rumah Sakit Siloam, Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam.

Kendati demikian, mantan Gubernur Jawa Tengah itu menyampaikan jika dirinya tidak berkomunikasi langsung dengan Doni. Sebab, Doni masih menjalani perawatan intensif di ruang ICU.

"Jadi kami nggak komunikasi. Kami komunikasi dengan keluarganya tadi," ujarnya.

Berdasarkan pantauan di lokasi, hanya sekitar 20 menit Ganjar menjenguk Doni Monardo. Dia terlihat sudah berada di lobi rumah sakit sekira pukul 20.01 WIB. Sebelumnya, Ganjar tiba di lokasi sekira pukul 19.41 WIB.

(Khafid Mardiyansyah)

      
