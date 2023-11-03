Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

5 Panglima TNI pada Masa Pemerintahan Jokowi

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:04 WIB
5 Panglima TNI pada Masa Pemerintahan Jokowi
Ilustrasi untuk daftar panglima TNI pada masa pemerintahan Jokowi (Foto: Istimewa)
A
A
A

JAKARTA- Setidaknya terdapat 5 Panglima TNI pada masa Pemerintahan Jokowi yang tentu sangat menarik untuk diulas. Hal ini mengingat masa jabatan Presiden RI ke-7 tersebut akan segera usai pada 2024 mendatang.

Selama dua periode memimpin negeri ini, Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah mengesahkan lima jenderal sebagai Panglima TNI. Kelimanya berasal dari tiga matra yang berbeda, yakni 2 Angkatan Darat, 1 Angkatan Udara, dan 1 Angkatan Laut.

Lantas, siapa saja mereka? Berikut 5 Panglima TNI pada masa pemerintahan Jokowi dilansir dari berbagai sumber, Jumat (3/11/2023).

5. Jenderal TNI (Purn) Moeldoko

Nama Panglima TNI pertama masa awal kepemimpinan Presiden Jokowi adalah Jenderal TNI (Purn) Moeldoko. Kendati demikian, pria yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD ini sebenarnya sudah menduduki jabatan tersebut sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Moeldoko mengemban tugas tersebut selama hampir dua tahun. Belum setahun pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, Moeldoko akhirnya pensiun pada 8 Juli 2015.

4. Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo

Selanjutnya ada Panglima TNI dari matra Angkatan Darat pengganti Moeldoko, yakni Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai KSAD ini diangkat sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi pada 8 Juli 2015.

Gatot Nurmantyo seharusnya mengemban masa jabatan hingga Maret 2018, namun pada 8 Desember 2017 ia dicopot dari jabatan secara hormat. Pencopotan ini memunculkan berbagai isu, salah satunya karena Gatot menginstruksikan untuk memutar film G30S/PKI.

Namun, Presiden Jokowi kala itu berdalih pencopotan Gatot karena sang jenderal sudah mendekati masa pensiun.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
