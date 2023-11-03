Akui Banyak Memori dengan Doni Monardo, Ganjar: Beliau Sangat Peduli Lingkungan

JAKARTA - Bakal calon presiden (Bacapres) yang didukung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mengaku memiliki banyak memori tentang sosok mantan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Letjen TNI (Purn) Doni Monardo.

Hal ini diungkapkan Ganjar usai menjenguk Doni Monardo yang tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit Siloam, Jakarta, Jumat (3/11/2023) malam.

"Saya banyak memori dengan pak Doni ketika beliau di BNPB, saya ngurusi bencana," kata Ganjar.

Salah satu memori yang diingat Ganjar adalah sosok Doni Monardo yang merupakan pecinta tanaman. Bahkan, tidak saja tanaman biasa, purnawirawan jenderal bintang tiga itu disebut pecinta tanaman langka.

"(Doni Monardo) sangat peduli lingkungan, orang yang sangat baik ya," ujarnya.

Oleh karena itu, mengingat banyak memori yang tersimpan tentang Doni, Ganjar sengaja menyempatkan waktu untuk menjenguknya yang kini tengah menjalani perawatan intensif di rumah sakit.