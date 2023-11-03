Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Berikan Piala Soekarno kepada Bali, Ganjar: Semoga Munculkan Bibit Unggul Pesepakbola Indonesia

Muhammad Farhan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |23:48 WIB
Berikan Piala Soekarno kepada Bali, Ganjar: Semoga Munculkan Bibit Unggul Pesepakbola Indonesia
Ganjar berikan Piala Soekarno kepada klub dari Bali/Foto: MPI
A
A
A

 

JAKARTA - Calon Presiden yang diusung Partai Perindo, Ganjar Pranowo mendapatkan kesempatan terhormat untuk memberikan Piala Soekarno kepada juara satu Liga Kampung U-17, kepada tim Bali. Para anak-anak muda berusia 17 tahun asal Bali itu bangga dan riang gembira bertemu dengan Ganjar saat prosesi penyerahan piala tersebut.

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu mengatakan dirinya terkagum-kagum dengan semangat dan sportivitas yang ditunjukkan pemuda-pemuda terbaik yang tengah berkompetisi dalam perebutan piala Soekarno tersebut. Ganjar mengatakan, dirinya berharap tunas-tunas asal kampung tersebut menjadi masa depan sepakbola Indonesia.

 BACA JUGA:

"Kita harapkan ini yang akan memunculkan bibit-bibit unggul untuk prestasi, dan ternyata inilah kawan-kawan bupati dan wali kota yang dulu sudah memulai itu, dan kita harapkan proses yang kita lakukan itu akan menghasilkan atlet yang hebat, yang sportif, yang ikut aturan dan kelak kemudian menjadi juara," ujar Ganjar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat malam (3/11/2023).

Gelaran Soekarno Cup, bagi Ganjar, diharapkan menjadi gambaran utama semangat daya juang dan sportivitas bagi setiap warga negara Indonesia. para pemain-pemain dari kampung tersebut, menurut Ganjar, juga harus ditampilkan oleh para wasit yang bersikap netral.

 BACA JUGA:

"Pelatihannya bagus di dalamnya ada team work, di dalamnya ada leadership, dan tentu saja ini pertarungan yang butuh wasit, maka wasit pun harus netral," kata Ganjar.

Sekadar informasi, Para anak muda berusia 17 tahun dari Pulau Dewata tersebut berhasil mengalahkan tim Sulawesi Selatan dengan skor akhir 3-0.

Dalam gelaran babak pertama, kedua tim sama-sama tampil menyerang. Namun, kesempatan Tim Bali lebih unggul dengan menjebolkan gawang Tim pintu gerbang Indonesia Timur itu sebanyak dua kali, yang salah satunya melalui titik putih.

Halaman:
1 2
      
