Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Terima Laporan Lima Kasus Cacar Monyet, Kadinkes Depok: Satu Masih Tunggu Hasil PCR dan Empat Negatif

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |06:06 WIB
Terima Laporan Lima Kasus Cacar Monyet, Kadinkes Depok: Satu Masih Tunggu Hasil PCR dan Empat Negatif
Illustrasi (foto: dok freepik)
A
A
A

DEPOK - Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok, Mary Liziawati mengungkap pihaknya mendapat laporan lima kasus diduga Monkeypox alias Cacar Monyet. Namun, Ia memastikan empat diantaranya negatif Mpox dan satu kasus sedang menunggu hasil PCR.

"Total ada lima kasus yang dilaporkan, dengan kesimpulan empat kasus bukan Mpox dan satu kasus masih menunggu hasil PCR," kata Mary saat dikonfirmasi, Jumat (3/11/2023).

Mary menyebut satu kasus yang dicurigai merupakan anak di bawah umur. Sedangkan empat lainnya kategori remaja menuju dewasa.

"Distribusi usia 1 kasus dicurigai usia 11 tahun, 4 kasus lainnya usia 23-37 tahun," jelasnya.

Mary menjelaskan, laporan kasus Monkeypox Kota Depok sejak 1 Oktober hingga 2 November 2023 berdasarkan sistem New All Record (NAR) sebagai berikut;

- 1 kasus dicurigai, gejala tidak masuk kriteria Mpox, sehingga status dikeluarkan. Saat ini kondisi sudah sehat, usia 11 tahun.

- 2 kasus suspek (terduga) domisili Depok , hasil pelaporan faskes (fasilitas kesehatan) di Jakarta, hasil pemeriksaan sampel negatif Mpox

- 1 kasus kontak erat tidak bergejala domisili Depok, hasil pelaporan faskes Jakarta, hasil pemeriksaan sampel negatif Mpox

- 1 kasus suspek (terduga) domisili Depok, hasil pelaporan Faskes Kota Bogor, saat ini masih menunggu hasil PCR sampel Mpox.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pengendalian dan Pencegahan Penyakit (P2P) Dinkes Kota Depok, Umi Zakiati mengklaim belum ada laporan terkait kasus konfirmasi positif Monkeypox atau Cacar Monyet di wilayah Kota Depok sejauh ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement