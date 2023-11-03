Viral Mushola di Depok Ditutup ODGJ, Polisi: Bukan, Itu Masalah Warisan Keluarga

DEPOK - Viral narasi di media sosial (medsos) Instagram @depokhariini yang menyebut akses sebuah mushola di Gang Sinar Jalan Raya Krukut RT 1 RW 1, Krukut, Limo, Kota Depok ditutup oleh diduga orang dalam gangguan jiwa (ODGJ).

Dalam video singkat yang diunggah pada Jumat (3/11/2023) itu terlihat pintu dan jendela mushola terkunci.

"Ada penutupan mushola/rumah ibadah oleh orang yang diduga ODGJ, tapi belum dites apa benar sakit atau tidak. Semua akses pintu, jendela dipantek menggunakan paku sehingga tidak bisa dibuka," tulis caption laman Instagram @depokhariini.

Merespons hal itu, Kapolsek Cinere Kompol Jun Nurhaida menepis kabar penutupan akses dilakukan oleh diduga ODGJ. Menurutnya, mushola ditutup lantaran masalah warisan keluarga.

"Bukan (ditutup oleh diduga ODGJ) itu masalah warisan keluarga," kata Jun.

BACA JUGA: Kemhan Kerahkan CSIRT Usut Dugaan Peretasan Situs Resminya

Jun menjelaskan, mushola ditutup lantaran masih menunggu kesepakatan keluarga yang tengah dimediasi oleh jajaran Polsek Cinere.

"Mushola masih ditutup karena masih menunggu kesepakatan keluarga. Masih diupayakan damai antara keluarga. Betul (jajaran Polsek Cinere berupaya memediasi agar mushola dapat digunakan kembali)," tuturnya.

(Arief Setyadi )