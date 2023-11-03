Pencuri Tega Gasak Kursi Roda Milik Tunawisma di Bekasi

BEKASI - Komplotan pencuri tega menggasak kursi roda hasil modifikasi milik seorang tunawisma, Sudrajat (72). Aksi pencurian dilakukan saat korban tengah tertidur pulas di depan ruko Telaga Mas, Perumahan Duta Harapan, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi.

Aksi pencurian terekam dan viral di media sosial (medsos). Dalam aksi itu setidaknya pelaku berjumlah dua orang.

Keduanya awalnya terlihat mengawasi situasi dan memastikan korban tertidur. Setelah memastikan kondisi aman, pelaku kemudian mendorong kursi roda milik korban secara perlahan dan meninggalkan lokasi.

Kapolsek Bekasi Utara Kompol Yuliati mengatakan peristiwa itu terjadi pada Minggu 29 Oktober 2023. Polisi sejauh ini belum menerima laporan peristiwa dari korban.

“Kasus pencurian itu kalau ada LP kita akan memproses, tapi ini tidak ada LP,” ungkap Yuliati, Jumat (3/11/2023).

Kendati demikian demi mencari solusi, Yuliati dan jajarannya langsung memberikan kursi roda pengganti untuk korban. Hal itu agar korban tetap bisa beraktivitas.

“Kita berikan kursi roda sesuai dengan kemanusian dari Polsek Bekasi Utara,” tuturnya.