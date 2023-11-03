Pemprov DKI Antisipasi Cuaca Ekstrem saat Musim Pancaroba

JAKARTA - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengaku sudah melakukan antisipasi dalam menghadapi cuaca ekstrem musim peralihan pancaroba di Ibu Kota.

Hal tersebut disampaikan Heru Budi Hartono usai meresmikan kick off pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) Pesanggrahan di Jakarta Selatan pada Jumat (3/11/2023).

Pihaknya memahami bahwa November 2023 sudah memasuki musim peralihan pancaroba dari musim kemarau ke musim penghujan. "Ya sudah pasti," ujar Heru Budi Hartono.

Terkait potensi intensitas curah hujan meningkat dan hujan dibarengi dengan angin kencang, Heru berharap kondisi tetap aman.

"Mudah-mudahan aman," kata Heru singkat.

Sebagaimana diketahui sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan sejumlah wilayah di Indonesia sudah memasuki musim pancaroba dari musim kemarau ke musim hujan pada bulan Oktober hingga Desember 2023.

Sedangkan puncak musim hujan diprediksi BMKG akan terjadi pada Januari - Februari 2024.