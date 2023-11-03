Amanat dari Sang Ibu, Caleg Perindo Bunda Alva Bantu Masyarakat Lewat Jumat Berkah

JAKARTA - Calon anggota legislatif (Caleg) Partai Perindo untuk DPRD DKI Jakarta Dapil 8 Alva Ruslina membagikan minyak goreng gratis ke warga di Jalan Mujair Raya RT 03/RW 03, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program Jumat Barokah yang rutin dia jalankan.

Sebanyak 200 minyak goreng gratis dibagikan Bunda Alva ke warga. Bacaleg DPRD DKI Dapil 8 dari Partai Perindo --yang dipimpin oleh Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo dan mendukung Bacapres Pemilu 2024 Ganjar Pranowo itu-- juga memanfaatkan pertemuan dengan warga itu untuk menyosialisasikan Kartu Tanda Anggota Berasuransi (KTA).

Alva Ruslina menjelaskan bahwa kegiatan Jumat Barokah merupakan amanah dari almarhumah ibunya. Bunda Alva terus menjalankan amanah tersebut dengan menggelar kegiatan sosial di tengah masyarakat.

"Ini merupakan kedua kalinya saya ke sini. Saya perlu merawat (silaturahmi) ya. Tidak sekadar kenal saja," ujar Bunda Alva kepada MNC Portal Indonesia (MPI), Kamis (26/10/2023).