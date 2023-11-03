Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Relawan Bersama Masyarakat Bekasi Sholawat dan Doakan Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024

Erha Aprili Ramadhoni , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |18:50 WIB
Relawan Bersama Masyarakat Bekasi Sholawat dan Doakan Ganjar-Mahfud Menang Pilpres 2024
Relawan doakan Ganjar-Mahfud MD menang Pilpres 2024. (Ist)
A
A
A

BEKASI - Lantunan sholawat mengiringi jalannya kegiatan rohaniah yang diinisiasi Komunitas Warteg (Kowarteg) Indonesia dukung Ganjar Pranowo. Acara bertajuk "sholawat dan doa bersama untuk keselamatan bangsa" berlangsung khidmat.

Sekertaris Umum Kowarteg Indonesia, Lina Rofian mengungkapkan, acara tersebut berlangsung di Vila Gading Harapan, Kelurahan Babelan, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (2/11/23) malam.

"Hari ini Kowarteg Indonesia mengadakan acara sholawat dan doa bersama yang tujuannya untuk ajang silaturahmi dan menjaga persatuan dan kesatuan antar warga di Bekasi," uja Lina, dalam keterangannya.

Bersama warga Kabupaten Bekasi, loyalis Ganjar Pranowo itu memanjatkan doa seraya berharap supaya bangsa Indonesia dijauhkan dari perpecahan, selalu menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan dan kesatuan, serta terhindar dari marabahaya.

Rasa nasionalisme dan toleransi, lanjut Lina, perlu dipupuk guna merawat bingkai persatuan. Menghadapi kontestasi politik 2024 yang akan datang, dia mengimbau warga menghindari berbagai macam ujaran kebencian, hoaks, dan intoleransi dalam nuansa SARA.

"Warga diharapkan kondusif dan tidak terpecah belah, dan tidak percaya begitu aja dengan hoaks (menuju pemilu serentak pada 2024)," ucap dia.

Setelahnya, Kowarteg Indonesia bersama warga setempat juga berharap pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Ganjar Pranowo dan Mahfud MD mampu memenangkan pesta demokrasi 2024 serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera, makmur, dan berdaulat.

Halaman:
1 2
      
