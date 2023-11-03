Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Pohon Tumbang di Bogor, Timpa Atap Rumah dan Mobil

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |19:55 WIB
Pohon Tumbang di Bogor, Timpa Atap Rumah dan Mobil
Pohon tumbang di Bogor timpa atap rumah dan mobil (Foto: BPBD Bogor)
A
A
A

 

BOGOR - Hujan deras yang disertai angin kencang membuat pohon mangga di wilayah Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, tumbang. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini.

"Pohon tumbang jenis pohon mangga ukuran tinggi sekitar 8 meter dan diameter sekitar 20 sentimeter," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas, Jumat (3/11/2023).

Peristiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Tim TRC BPBD Kota Bogor bersama Damkar dan lainnya langsung bergegas menuju lokasi kejadian.

"Unsur yang terlibat BPBD, Damkar, RT RW dan warga sekitar," jelasnya.

Sekitar pukul 18.41 WIB, pohon tumbang tersebut berhasil dievakuasi oleh petugas. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian itu, hanya saja pohon menimpa atap teras salah satu rumah dan satu unit mobil warga.

"Assessment dan koordinasi tanggap darurat serta pemotongan pohon tumbang sudah selesai," tutupnya.

(Angkasa Yudhistira)

      
