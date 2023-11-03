Kerikil Sisa Proyek Drainase Bertaburan di Ciputat, Puluhan Pemotor Jatuh

TANGERANG SELATAN - Sekira puluhan pengendara motor jatuh tergelincir di Jalan Aria Putra, Ciputat, Tangerang Selatan (Tangsel). Lokasi kejadian berada di sekitar persimpangan menuju Jalan Suka Damai.

Jatuhnya pemotor disebabkan permukaan jalan banyak ditaburi kerikil kecil. Kerikil-kerikil itu berasal dari tumpukan sisa pengerjaan drainase di sisi jalan. Menurut warga, hingga hari ini sudah puluhan pengendara roda dua jatuh hingga mengalami luka-luka.

"Hampir tiap hari pak ada yang jatuh, udah puluhan kalau sampai sekarang. Ya karena ini kondisinya persimpangan, terus banyak kerikil kecil di badan jalan," tutur Ari (38), pemuda penjaga parkir komplek pertokoan di sisi jalan, Jumat (03/11/23).

BACA JUGA: Bocah Hilang Terseret Arus Kali di Tangerang Selatan Ditemukan Tewas

Kecelakaan terbaru menimpa seorang ibu paruh baya yang tengah membonceng anaknya, Kamis 03 November 2023. Keduanya jatuh hingga mengalami luka sobek di sejumlah tubuh. Saat kejadian, sang ibu tengah menjemput anaknya pulang sekolah.

"Jadi motor si ibu ini jatuh, dua-duanya luka. Ibunya yang lumayan parah karena begitu jatuh kehantem mobil lagi dari sebelahnya," ungkapnya.

Pantauan di lokasi, taburan kerikil diketahui berasal dari material sisa pengerjaan drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten. Sejak beberapa minggu lalu, tumpukan material dan seunit boks drainase dibiarkan mengotori sisi jalan.

Mantan pengurus lingkungan setempat, Nanang (53) menyebut, kondisi jalan bertabur kerikil itu terjadi usai pengerjaan drainase di lokasi. Para pekerja kontraktor di lapangan meninggalkan begitu saja tumpukan material hingga bertaburan ke tengah jalan.