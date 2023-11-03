Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Toren Air

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:11 WIB
Seorang Pria Ditemukan Meninggal di Dalam Toren Air
Seorang pria ditemukan meninggal di dalam toren air (Foto : Freepik)
A
A
A

 

JAKARTA - Seorang pria yang belum diketahui identitas diduga meninggal di dalam sebuah toren air kawasan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Saat ini, korban tengah dievakuasi dari dalam toren tersebut.

Kasudin Gulkarmat Jakarta Selatan, Syamsul Huda mengatakan, awalnya petugas Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan menerima informasi adanya orang yang terjebak di dalam toren air pada Jumat (3/11/2023) petang tadi. Petugas langsung menuju ke lokasi untuk melakukan evakuasi tersebut.

"Petugas Damkar sudah di lokasi untuk melakukan evakuasi. Saat ini masih dalam penanganan dan informasinya yang bersangkutan meninggal," ujarnya saat dikonfirmasi.

Sementara itu, Kapolsek Pesanggrahan, Kompol Tedjo Asmoro menambahkan, korban belum diketahui identitasnya lantaran masih dilakukan evakuasi oleh Tim Sudin Gulkarmat Jakarta Selatan.

Adapun korban diduga meninggal saat tengah membersihkan toren di sebuah rumah kawasan Jalan Pulo Indah, Petukangan Selatan, Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

"Anggota masih mengecek dan memastikannya, informasinya itu terkena sakit jantung saat membersihkan toren," katanya.

(Angkasa Yudhistira)

      
