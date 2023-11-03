Rekening Baim Wong Dibobol Usai Jadi Korban File APK Palsu Via WhatsApp

JAKARTA – Artis Baim Wong menjadi korban penipuan melalui peretasan data dengan memanfaatkan fitur WhatsApp.

“Saya menerima pesan WhatsApp dari nomor yang tidak saya kenal. Si pengirim mengaku sebagai kurir dan mengirim foto paket berupa file dan kebetulan saya juga sedang memesan barang via online. Saya tidak ngeh main klik aja karena ingin memastikan paketnya,” ujar Baim kepada media, Jumat (3/11/2023).

Dirinya sempat merasa ada yang aneh saat pesan tersebut di buka. Menurut dia, yang muncul ketika itu hanya tampilan loading file beberapa saat. Karena kesibukannnya, Dia mengaku tak mengubris kecurigaannya saat itu, dan melanjutkan kegiatan hariannya.

Namun, seminggu kemudian dia dikagetkan dengan beberapa notifikasi transfer bank antara rekening miliknya dengan rekening bank lain yang tidak dikenal.

“Saya langsung menghubungi pihak Bank, dan memutuskan untuk memblokir rekening tersebut,” ujarnya.

Baim Wong ternyata tidak sendirian, dia mencoba mencari berbagai informasi di dunia maya. Dirinya mengaku menemukan beberapa pemberitaan dan informasi kejadian yang mirip dengan modus pencurian data yang dialaminya.

“Ini yang ngeri sekali. Modusnya yaitu dengan memanfaatkan fitur pesan dengan file, ada juga yang mengirim notifikasi, promo, dan kode OTP lewat WhatsApp,"ujarnya.

"Bahkan ada yang mengatasnamakan instansi pemerintah dengan mengirim file surat tilang elektronik yang ternyata itu malware dan sudah ada korbannya, rekeningnya terkuras sampai miliaran,”lanjutnya.