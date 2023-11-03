Cara Polsek Mampang Agar Warga Saling Jaga Keamanan di Wilayahnya

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Mampang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemberian materi kepada anggota Satkamling RW 03 Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023).

Pelatihan dan materi diberikan oleh para kanit jajaran Polsek Mampang bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Bangka. Materi yang diberikan antara lain pelatihan TP TKP dan tertangkap tangan, penanganan P3K dan P3GD, penggunaan sistem alarm bahaya dan alat komunikasi, pelaporan dan permintaan bantuan, pengisian buku mutasi jaga, rencana kegiatan dan jadwal pembagian tugas.

Peserta pelatihan terdiri dari Ketua RW 03 Kelurahan Bangka, para Ketua RT di RW 03, anggota tetap Satkamling, anggota swakarsa Satkamling dan perwakilan warga RW 03 yang sehari-sehari melaksanakan tugas jaga Satkamling.

Ketua Satkamling RW 03 Kelurahan Bangka, Robby Rizyaldi menyampaikan terima kasih atas pelatihan dan perhatian yang diberikan oleh Polsek Mampang, dalam mendukung pelaksanaan tugas para anggota Satkamling, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan mengerti dasar-dasar dari tugas jaganya sehari-hari.

Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Doddy Ginanjar menyampaikan bahwa Satkamling Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan ini akan menjadi pilot project atau percontohan untuk RW-RW lainnya di Jakarta Selatan, sebagai bentuk upaya proaktif dari warga yang sadar terhadap keamanan lingkungannya sehingga dapat saling menjaga satu sama lain.

Kapolsek Mampang Kompol David Y Kanitero mengimbau kepada para anggota Satkamling yang telah mendapatkan pelatihan agar dapat mengimplementasikan materi-materi yang telah dilatihkan, sehingga dapat lebih memberikan rasa aman bagi masyarakat di lingkungan RW 03 Kelurahan Bangka ini.