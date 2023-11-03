Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Cara Polsek Mampang Agar Warga Saling Jaga Keamanan di Wilayahnya

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |20:35 WIB
Cara Polsek Mampang Agar Warga Saling Jaga Keamanan di Wilayahnya
Polsek Mampang sampaikan materi Satkamling untuk jaga keamanan (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

JAKARTA - Polres Metro Jakarta Selatan dan Polsek Mampang melaksanakan kegiatan pelatihan dan pemberian materi kepada anggota Satkamling RW 03 Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Jumat (3/11/2023).

Pelatihan dan materi diberikan oleh para kanit jajaran Polsek Mampang bekerja sama dengan Puskesmas Kelurahan Bangka. Materi yang diberikan antara lain pelatihan TP TKP dan tertangkap tangan, penanganan P3K dan P3GD, penggunaan sistem alarm bahaya dan alat komunikasi, pelaporan dan permintaan bantuan, pengisian buku mutasi jaga, rencana kegiatan dan jadwal pembagian tugas.

Peserta pelatihan terdiri dari Ketua RW 03 Kelurahan Bangka, para Ketua RT di RW 03, anggota tetap Satkamling, anggota swakarsa Satkamling dan perwakilan warga RW 03 yang sehari-sehari melaksanakan tugas jaga Satkamling.

Ketua Satkamling RW 03 Kelurahan Bangka, Robby Rizyaldi menyampaikan terima kasih atas pelatihan dan perhatian yang diberikan oleh Polsek Mampang, dalam mendukung pelaksanaan tugas para anggota Satkamling, sehingga dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional dan mengerti dasar-dasar dari tugas jaganya sehari-hari.

Kasat Binmas Polres Metro Jakarta Selatan Kompol Doddy Ginanjar menyampaikan bahwa Satkamling Kelurahan Bangka, Mampang Prapatan ini akan menjadi pilot project atau percontohan untuk RW-RW lainnya di Jakarta Selatan, sebagai bentuk upaya proaktif dari warga yang sadar terhadap keamanan lingkungannya sehingga dapat saling menjaga satu sama lain.

Kapolsek Mampang Kompol David Y Kanitero mengimbau kepada para anggota Satkamling yang telah mendapatkan pelatihan agar dapat mengimplementasikan materi-materi yang telah dilatihkan, sehingga dapat lebih memberikan rasa aman bagi masyarakat di lingkungan RW 03 Kelurahan Bangka ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
polri Polsek Mampang Keamanan
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/04/337/3160315/mou-fqjp_large.jpg
Hadapi Ancaman Transnasional, Polri dan Kemenimipas Tingkatkan Kerja Sama
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/338/3144811/aparat-dVDy_large.jpg
Amankan Timnas Indonesia vs China, 3.270 Personel Gabungan Diterjunkan di GBK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/06/340/2826320/dapat-laporan-warga-kemalingan-srikandi-ganjar-dirikan-portal-vPodMIFzpT.jpg
Dapat Laporan Warga Kemalingan, Srikandi Ganjar Dirikan Portal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/30/337/2123444/jaga-stabilitas-wilayah-pemda-berkewajiban-membangun-ketahanan-nasional-Rk5fvfzQx8.jpg
Jaga Stabilitas Wilayah, Pemda Berkewajiban Membangun Ketahanan Nasional
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/10/21/337/2119693/ancaman-pertahanan-negara-tak-melulu-soal-perang-2amEdpUgdQ.jpg
Ancaman Pertahanan Negara Tak Melulu soal Perang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2019/08/07/337/2088737/melihat-canggihnya-ruang-pusat-kendali-911-arab-saudi-vbogx7MXwG.jpg
Melihat Canggihnya Ruang Pusat Kendali 911 Arab Saudi
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement