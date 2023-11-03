Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Eskavator Tenggelam di Setu Cikaret Bogor, Operator Berhasil Selamatkan Diri

Putra Ramadhani Astyawan , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:01 WIB
Eskavator Tenggelam di Setu Cikaret Bogor, Operator Berhasil Selamatkan Diri
Eskavator tenggelam di Setu Cikaret Bogor (Foto : Istimewa)
A
A
A

 

BOGOR - Sebuah eskavator tenggelam di Setu Cikaret, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor. Beruntung, sang operator berhasil keluar menyelamatkan diri.

Dalam video yang beredar di media sosial, tampak dari kejauhan eskavator sudah keadaan tenggelam. Hampir seluruh bagian dari alat berat itu terlihat sudah tenggelam di tengah danau tersebut.

Lalu, tampak seseorang yang berenang menjauh dari eskavator. Orang itu merupakan operator yang berhasil selamat dalam kejadian tersebut.

"Jadi excavator sedang melakukan pembersihan, nah lalu hujan. Driver mau menutup jendela, karena agak keras driver berdiri dan tak sengaja menginjak salah satu tuas di excavator. Excavator pun bergerak maju, driver pun loncat menyelamatkan diri," tulis keterangan dalam video beredar, Jumat (3/11/2023).

Terpisah, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Bogor Ade Hasrat membenarkan adanya kejadian eskavator yang tenggelam di tengah Setu Cikaret. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

"Tadi kita sempat turun, pas kita sampai pengemudinya sudah di darat. Dia menyelamatkan diri sendiri dengan cara berenang. Kejadiannya sekitar jam 16.30 WIB pas hujan deras," ucap Ade.

(Angkasa Yudhistira)

      
