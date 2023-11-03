Sore Ini, Kota Bogor Dilanda 22 Bencana Akibat Hujan dan Angin Kencang

, Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:29 WIB

BOGOR - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat ada 22 bencana melanda Kota Bogor sore ini. Bencana kembali disebabkan oleh hujan deras yang disertai angin kencang.

"Total bencana yang terlapor 22 kejadian," kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Bencana yang terjadi mulai dari pohon tumbang, tanah longsor, angin kencang dan bangunan itu. Bencana itu tersebar di tiga wilayah kecamatan yakni Bogor Barat, Tanah Sareal dan Bogor Timur.

"Paling banyak pohon tumbang," ungkapnya.

Berikut rincian 22 kejadian bencana di Kota Bogor sore ini :

Pohon tumbang

(Bogor Barat)

1. Di wilayah RT 01 RW 02, Kelurahn Semplak

2. Di wilayah RT 01 RW 06, Kelurahan Curug

3. Di wilayah RT 04 RW 01, Kelurahan Bubulak (selesai penanganan oleh kelurahan dan warga setempat)

4. Di wilayah RT 01 RW 09, Kelurahan Bubulak (selesai lenanganan oleh kelurahan dan warga setempat)

5. Di wilayah Sekitaran Kantor Stasiun Klimatologi Bogor (BMKG) Bogor, Jalan Gugah Sari, RT 01 RW 02, Kelurahan Margajaya (selesai penanganan)

6. Di wilayah Jalan Ring Road Taman Yasmin (Hypermart Taman Yasmin), Kelurahan Curug Mekar (selesai penanganan)

(Tanah Sareal)

1. Di wilayah Kampung Kukupu, RT 01 RW 09, Kelurahan Cibadak

2. Di wilayah Kampung Kukupu, RT 02 RW 09, Kelurahan Cibadak

3. Di wilayah Jalan Dadali, RT 03 RW 06, Kelurahan Kebon Pedes (selesai penanganan)

4. Di wilayah Perumahan Budi Agung, Jalan Sawo Kecik, RT 03 RW 05, Kelurahan Sukadamai (selesai penanganan)