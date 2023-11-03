Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Viral Pria Diduga ODGJ Resahkan Warga Bekasi, Kerap Ngamuk Sambil Bawa Golok

Ade Suhardi , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |21:54 WIB
Viral Pria Diduga ODGJ Resahkan Warga Bekasi, Kerap Ngamuk Sambil Bawa Golok
Pria diduga ODGJ ngamuk resahkan warga/Foto: Tangkapan layar
A
A
A

 

BEKASI - Sebuah video yang menampilkan ulah diduga orang dengan gangguannya jiwa (ODGJ) mengacungkan golok meresahkan warga di Kabupaten Bekasi, viral di media sosial. Polisi turun tangan mengecek rumah diduga ODGJ itu.

Dari video CCTV yang viral di media sosial, seperti dilihat pada Kamis (3/11/2023), tampak seorang pria yang mengenakan kaus berwarna hijau berdiri di tengah jalan. Lalu, terlihat motor yang melintas.

 BACA JUGA:

Bahkan, pria itu jalan ke arah pemotor tengah melaju sambil mengacungkan golok dan mengejarnya. Hingga pemotor tampak panik ketakutan berusaha menghindari aksi pria tersebut.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul membenarkan video yang beredar terjadi pada Kamis 2 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB. Dia mengatakan pihak Polsek Cikarang Utara sudah mengecek ke rumah pria ODGJ itu.

 BACA JUGA:

"Dari keterangan ibu kandung dan ayah kandung. Jadi l pria berinisial SH berperilaku seperti ODJG karena ketergantungan obat keras warna kuning," terangnya,

Setiap mengkonsumsi obat keras tersebut, kata Hotma, SH sering kali ngamuk-ngamuk membawa senjata tajam.

"Sementara tidak ada korban ataupun luka saat SH membawa senjata tajam," imbuhnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/14/340/3033961/pemulihan-korban-mabuk-kecubung-butuh-waktu-hingga-2-minggu-2xSJzbvFUx.jpg
Pemulihan Korban Mabuk Kecubung Butuh Waktu hingga 2 Minggu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/340/3032835/mabuk-kecubung-44-orang-dirawat-di-rsj-dua-di-antaranya-meninggal-Ed6ed9NcTi.jpg
Mabuk Kecubung, 44 Orang Dirawat di RSJ Dua di Antaranya Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/04/519/3029832/2-327-warga-tulungagung-alami-gangguan-jiwa-mni4aTu3Ay.jpg
2.327 Warga Tulungagung Alami Gangguan Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/340/3026809/heboh-wanita-naik-atap-masjid-sambil-tertawa-tawa-di-cikampek-qQ9nfb1hMY.jpg
Heboh Wanita Naik Atap Masjid Sambil Tertawa-tawa di Cikampek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/06/519/3004863/duh-sering-main-game-online-dua-anak-di-jember-alami-gangguan-jiwa-uXu8f9u3k4.jpg
Duh! Sering Main Game Online, Dua Anak di Jember Alami Gangguan Jiwa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/15/338/2970752/tragis-anak-bacok-ayah-hingga-tewas-di-bogor-Rx72Jxgo5l.jpeg
Tragis! Anak Bacok Ayah hingga Tewas di Bogor
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement