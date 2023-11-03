Viral Pria Diduga ODGJ Resahkan Warga Bekasi, Kerap Ngamuk Sambil Bawa Golok

BEKASI - Sebuah video yang menampilkan ulah diduga orang dengan gangguannya jiwa (ODGJ) mengacungkan golok meresahkan warga di Kabupaten Bekasi, viral di media sosial. Polisi turun tangan mengecek rumah diduga ODGJ itu.

Dari video CCTV yang viral di media sosial, seperti dilihat pada Kamis (3/11/2023), tampak seorang pria yang mengenakan kaus berwarna hijau berdiri di tengah jalan. Lalu, terlihat motor yang melintas.

Bahkan, pria itu jalan ke arah pemotor tengah melaju sambil mengacungkan golok dan mengejarnya. Hingga pemotor tampak panik ketakutan berusaha menghindari aksi pria tersebut.

Kasie Humas Polres Metro Bekasi AKP Hotma Sitompul membenarkan video yang beredar terjadi pada Kamis 2 November 2023 sekitar pukul 16.30 WIB. Dia mengatakan pihak Polsek Cikarang Utara sudah mengecek ke rumah pria ODGJ itu.

"Dari keterangan ibu kandung dan ayah kandung. Jadi l pria berinisial SH berperilaku seperti ODJG karena ketergantungan obat keras warna kuning," terangnya,

Setiap mengkonsumsi obat keras tersebut, kata Hotma, SH sering kali ngamuk-ngamuk membawa senjata tajam.

"Sementara tidak ada korban ataupun luka saat SH membawa senjata tajam," imbuhnya.