Hujan Angin, Pohon Trembesi Setinggi 20 Meter Tumbang di Bogor, Tutup Badan Jalan

BOGOR - Pohon jenis trembesi tumbang terjadi di Jalan KH. Abdullah bin Nuh, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini.

Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor Theofilo Patrocinio Freitas mengatakan perisitiwa itu terjadi sekira pukul 16.00 WIB. Yang mana hujan deras disertai angin kencang melanda kawasan tersebut.

"Pohon tumbang jenis trembesi ukuran tinggi 20 meter dan diameter 50 sentimeter," kata Theo dalam keterangannya, Jumat (3/11/2023).

Batang pohon itu pun sempat menutup salah satu lajur Jalan KH. Abdullah bin Nuh. Tim TRC BPBD dan lainnya langsung bergegas menuju lokasi untuk mengevakuasi batang pohon tersebut.

"Dampaknya menutupi jalan raya," jelasnya.

Sekitar 1 jam, pohon yang menutup jalan berhasil dievakuasi oleh petugas. Arus lalu lintas sudah kembali normal melintasi jalan raya tersebut.