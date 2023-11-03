Diguyur Hujan Awal November, Wali Kota Depok Klaim Indeks Udara Membaik

DEPOK - Wilayah Kota Depok dan sekitarnya mulai diguyur hujan memasuki bulan November 2023 ditengah kemarau kepanjangan dampak fenomena El Nino yang melanda sebagian besar wilayah Tanah Air.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris mengklaim bahwa indeks udara saat ini di Depok sudah hijau membaik.

"Alhamdulillah Depok dengan diturunkan hujan beberapa hari ini indeks udara sudah hijau membaik," kata Idris kepada wartawan di Stadion Merpati, Depok Jaya, Pancoran Mas, Kota Depok, Jumat (3/11/2023).

Idris berharap situasi udara yang membaik seiring intensitas hujan yang mulai terlihat tidak akan naik lagi atau memburuk.

"Kalau kemarin sedang sekarang hijau lagi nih mudah mudahan nggak naik lagi dan nyaman," tuturnya.

(Nanda Aria)