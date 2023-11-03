Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Diduga Akibat Korsleting Listrik, Enam Rumah di RBU Koja Ludes Terbakar

Yohannes Tobing , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |23:10 WIB
Diduga Akibat Korsleting Listrik, Enam Rumah di RBU Koja Ludes Terbakar
Ilustrasi/Foto: Istimewa
A
A
A

 

JAKARTA - Kebakaran terjadi di Jalan Cibanteng RT 07 RW 07, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Jakarta Utara pada. Enam rumah dikawasan padat penduduk hangus terbakar dilahap si jago merah pada Jumat (3/11/2023) malam.

Berdasarkan pantauan di lokasi, kobaran api terlihat cepat membakar di salah satu bangunan rumah. Perambatan apipun terjadi dengan cepat, hingga membakar sejumlah rumah di sekitar.

 BACA JUGA:

Adapun dalam kebakaran ini membuat warga sekitar panik dan bergegas menyelamatkan diri dan juga barang berharga dari rumah masing-masing. Disamping itu, banyak warga yang turut melakukan pemadaman api yang semakin membesar.

Sejumlah petugaa Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (Sudin Gulkarmat) tengah berupaya memadamkan kobaran api yang berada lantai dua. Adapun dalam pemadaman ini, petugas mengalami kesulitan.

 BACA JUGA:

Salah satunya adalah akses atau jalan menuju lokasi kebakaran yang sempit hingga membuat petugas kesulitan bergerak. Sementara itu untuk melokalisir api tidak merambat kebangunan lain, petugas berusaha memanjat tangga memadamkan api.

Tidak sampai satu jam, petugas berhasil melakukan pemadaman dibantu warga sekitar. Adapun peristiwa kebakaran ini telah menghanguskan enam bangunan tempat tinggal. Didiuga kebakaran ini diduga terjadi karena adanya korsleting listrik.

Halaman:
1 2
      
