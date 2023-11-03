Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Perang dengan Sindikat, BP2MI Ingin Ubah Mindset yang Anggap Rendah Pekerja Migran

Nanda Aria , Jurnalis-Jum'at, 03 November 2023 |23:26 WIB
Perang dengan Sindikat, BP2MI Ingin Ubah Mindset yang Anggap Rendah Pekerja Migran
Ilustrasi/Foto: Freepik
A
A
A

 

JAKARTA - Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia (PMI) perlu diperkuat. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi pekerja dan terhindar dari tindak perdagangan manusia.

Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani mengatakan, perlu mengubah paradigma kerja yang berorientasi kepada rutinitas dan penyerapan anggaran menjadi kinerja yang memberikan dampak kepada kesejahteraan Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya.

 BACA JUGA:

“Amanah jabatan yang kita emban, bukan sekedar untuk gagah-gagahan semata. Kita hendaknya berpikir kontemplatif, bahwa kita harus melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legacy yang tercatat dalam sejarah,” ujar Benny dalam diskusi di Jakarta, Jumat (3/11/2023).

Benny menambahkan, sejak dirinya ditugaskan memimpin BP2MI, ia menabuh genderang perang terhadap sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia. Benny menuturkan terdapat tiga kejahatan yang terjadi kepada para Pekerja Migran Indonesia.

 BACA JUGA:

Pertama, mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah Pekerja Migran Indonesia. Kedua, praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para Pekerja Migran Indonesia, dan ketiga, kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan.

“Ada tantangan serius yang tengah kita hadapi, di satu sisi kita sedang mendorong semaksimal mungkin penguatan tata Kelola penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun, di sisi lain daya dukung anggaran yang diberikan negara sangat minim untuk menjangkau capaian optimal yang kita inginkan. Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran Satgas ini akan mengakselerasi perbaikan tata kelola Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia," jelasnya

Untuk memperkuat itu semua, sambung Benny, kolaborasi akan terus dilakukan dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Serta diperkuat juga dengan kehadiran Kawan PMI di daerah yang saat ini berjumlah 920 orang pada 9 Provinsi.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, selama ini LPSK banyak sekali melakukan kerja kolaboratif dengan BP2MI dan mengapresiasi keberadaan Command Center yang menurutnya sangat strategis sebagai database Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/06/340/2979772/viral-tkw-ngaku-disiksa-majikan-di-malaysia-3-tahun-gaji-tak-dibayar-zDilAbUmos.jpg
Viral TKW Ngaku Disiksa Majikan di Malaysia, 3 Tahun Gaji Tak Dibayar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/23/244/2974349/sempat-terkendala-autopsi-dan-biaya-jenazah-tki-bali-akhirnya-dipulangkan-dari-jepang-mKHdJBAOno.jpg
Sempat Terkendala Autopsi dan Biaya, Jenazah TKI Bali Akhirnya Dipulangkan dari Jepang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/22/519/2974109/waduh-6-calon-tkw-kabur-lompat-jendela-dari-lantai-4-pjtki-di-malang-LB5JafbPID.jpg
Waduh! 6 Calon TKW Kabur Lompat Jendela dari Lantai 4 PJTKI di Malang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/19/525/2867278/tkw-asal-indramayu-dibunuh-sesama-wni-di-malaysia-dGmG2NC4ej.jpg
TKW Asal Indramayu Dibunuh Sesama WNI di Malaysia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/08/18/337/2866589/pmi-asal-cianjur-korban-prostitusi-di-dubai-berhasil-dipulangkan-ke-indonesia-YmgoSM7zsu.jpg
PMI Asal Cianjur Korban Prostitusi di Dubai Berhasil Dipulangkan ke Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/16/525/2831824/ela-lastari-tkw-asal-garut-akhirnya-ditemukan-usai-hilang-berbulan-bulan-nlJOOm6qB1.jpg
Ela Lastari, TKW Asal Garut Akhirnya Ditemukan Usai Hilang Berbulan-bulan
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement