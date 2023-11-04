Deklarasi Pemenangan Ganjar-Mahfud, Perindo: Keyakinan Menang Mutlak di Jateng

SEMARANG – Deklarasi tim pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden (Capres-Cawapres) Ganjar Pranowo – Mahfud MD daerah Jawa Tengah (Jateng) di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Sabtu (4/11/2023) berlangsung meriah dan antusias. Ribuan relawan dari masing-masing kabupaten/kota di Jateng hadir di sana.

“Hari ini kita semuanya meyakinkan kepada seluruh kader, seluruh masyarakat itu ada keyakinan bahwa Ganjar – Mahfud akan menang mutlak di Jateng, luar biasa,” ungkap Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Jateng Mayjen TNI (Purn) Wuryanto usai kegiatan itu.

Kegiatan itu juga dihadiri para pimpinan daerah Jateng dari partai koalisi pengusung Ganjar – Mahfud. Selain Wuryanto, terlihat Ketua DPD PDIP Jateng Bambang Wuryanto, Ketua PPP Jateng Masruhan Samsurie, Ketua Hanura Jateng Bambang Raya Saputra.

“Partai pendukung koalisi begitu kompak kemudian tadi masyarakat begitu antusias, tadi gegap gempita semangat dari seluruh teman-teman yang hadir itu sungguh luar biasa, itulah langkah awal menuju kemenangan,” sambungnya.