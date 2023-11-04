PDIP Perkuat Indonesia Poros Maritim Lewat Visi Misi Ganjar-Mahfud

JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) terus memperkuat gerakan nyata untuk membangunkan kesadaran bahwa Indonesia adalah negara maritim. Salah satunya, lewat visi dan misi pasangan capres-cawapres, Ganjar Pranowo - Mahfud MD.

Demikian disampaikan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, Hasto Kristiyanto saat memimpin rapat evaluasi terkait operasional Rumah Sakit Apung Laksamana Malahayati di kantor DPD PDIP Provinsi Bali, di Denpasar, Sabtu (4/11/2023).

"Ini bukan sekadar kapal rumah sakit tapi adalah sebuah kapal yang mendorong agar dalam diri kita rakyat Indonesia terbangunkan kesadaran kita bahwa kita adalah negara maritim" kata Hasto.

"Maka di dalam visi misi Bapak Ganjar Pranowo-Prof Mahfud MD, visi Indonesia sebagai negara maritim itu dikuatkan. Kesadarannya bukan sekedar bahwa Kapal RS Laksamana Malahayati ini sekedar misi kesehatan, tapi bagaimana kita sadar bahwa kita adalah bangsa pelaut," sambungnya.

Sekadar informasi, hampir enam bulan Kapal Rumah Sakit Apung yang diberi nama Laksamana Malahayati menjalankan misi kemanusiaan. Kapal itu dilaunching oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri.

Jajaran PDIP kemudian melakukan evaluasi setelah enam bulan Kapal Laksamana Malahayati menjalankan misi kemanusiaan. Di antaranya, evaluasi teknis perjalanan dan pelayanan medis kepada masyarakat yang sudah dilakukan sejak 10 Juni 2023.

Tercatat, layanan pertama dilaksanakan di Pelabuhan Panjang, Lampung pada 13 Juni 2023. Lalu, pada 20 Juni 2023 di Pelabuhan Ampar, Batam, Kepulauan Riau. Hingga 11 Oktober 2023 lalu, sudah 23 daerah dengan pelabuhan yang disinggahi untuk pelayanan medis kepada masyarakat setempat.

Sementara itu, pada 11 Oktober, Kapal RS Laksamana Malahayati merapat di Pelabuhan Celukan Bawang Buleleng, dan melakukan perawatan media untuk rakyat, setelah pada 2 Oktober melakukannya di Pelabuhan Tanjungwangi, Banyuwangi Jawa Timur.

Di dalam rapat itu, para kru, baik kru kapal maupun kru medis, membeberkan pengalaman dan poin-poin evaluasi agar pelayanan yang dilakukan bisa semakin baik ke depan. Bersama DPP PDIP, para kru juga terlibat di rapat itu untuk membahas rencana pelayanan bakti pengobatan medis selanjutnya.