Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Prakiraan Cuaca Akhir Pekan: Jakarta Cerah Berawan, Depok dan Bogor Hujan Angin

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |05:01 WIB
Prakiraan Cuaca Akhir Pekan: Jakarta Cerah Berawan, Depok dan Bogor Hujan Angin
Ilustrasi/Foto: Antara
A
A
A

 

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Sabtu ini (4/11/2023) di Jakarta dan sekitarnya secara beragam. Khusus keenam wilayah Kabupaten dan Kota di Jakarta, cuaca diramalkan akan terjadi cerah berawan secara dominan. Sedangkan cuaca untuk Kota/Kabupaten Bogor dan Depok, mengalami hujan disertai angin kencang dan kilat/petir.

Cuaca cerah berawan yang menerpa di Ibukota Jakarta, akan berlangsung sepanjang hari. Namun menjelang malam hingga dini hari, Jakarta akan mengalami cuaca berawan.

 BACA JUGA:

Sementara untuk di Kota/Kabupaten Bogor dan Depok, cuaca hujan disertai kilat dan angin kencang akan terjadi mulai siang hari hingga menjelang malam.

"Peringatan Dini: Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kab dan Kota Bogor," ujar BMKG dikutip melalui unggahan BPBD DKI Jakarta.

Sementara itu, Bekasi dan sekitarnya akan mengalami cuaca hujan ringan pada pagi hingga siang harinya, yang disusul dengan cuaca berawan di waktu malam. Sedangkan untuk Kota Tangerang, cuaca yang terjadi diprakirakan akan cerah berawan sepanjang hari.

Di sisi lain, suhu udara yang mendiami Ibukota Jakarta, terjadi antara 24-33 derajat celsius. Kota/Kabupaten Bogor dan Depok, suhu udara diprakirakan terjadi di rentang antara 22-32 derajat celsius.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/337/3177719/viral-6bcH_large.jpeg
Fenomena Cuaca Panas Mendidih Siang Hari dan Hujan Lebat saat Malam, Ini Penjelasan BMKG
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/14/340/3176637/bmkg-mtzo_large.jpg
BMKG Catat 4 Wilayah Tidak Mengalami Hujan Lebih Dua Bulan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/26/337/3172578/gelombang-zLkS_large.jpg
BMKG: Waspada Gelombang Laut Tinggi Akibat Siklon Tropis Bualoi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/11/337/3161886/bencana-oiHU_large.jpg
Hujan Ekstrem Sejumlah Daerah, Waspada Potensi Bencana Hidrometeorologi Sepekan ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/11/337/3154618/bmkg-JS6e_large.jpg
BMKG Keluarkan Peringatan Potensi Cuaca Ekstrem di Sejumlah Wilayah Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/26/337/3133933/ilustrasi_bmkg-SFKA_large.jpg
BMKG Ungkap Baru 2 Persen Wilayah Indonesia Masuk Musim Kemarau
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement