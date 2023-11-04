Prakiraan Cuaca Akhir Pekan: Jakarta Cerah Berawan, Depok dan Bogor Hujan Angin

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca pada Sabtu ini (4/11/2023) di Jakarta dan sekitarnya secara beragam. Khusus keenam wilayah Kabupaten dan Kota di Jakarta, cuaca diramalkan akan terjadi cerah berawan secara dominan. Sedangkan cuaca untuk Kota/Kabupaten Bogor dan Depok, mengalami hujan disertai angin kencang dan kilat/petir.

Cuaca cerah berawan yang menerpa di Ibukota Jakarta, akan berlangsung sepanjang hari. Namun menjelang malam hingga dini hari, Jakarta akan mengalami cuaca berawan.

Sementara untuk di Kota/Kabupaten Bogor dan Depok, cuaca hujan disertai kilat dan angin kencang akan terjadi mulai siang hari hingga menjelang malam.

"Peringatan Dini: Waspada potensi hujan yang dapat disertai kilat/petir dan angin kencang yang dapat terjadi pada skala lokal antara siang hingga menjelang malam hari di sebagian wilayah Kota Depok, Kab dan Kota Bogor," ujar BMKG dikutip melalui unggahan BPBD DKI Jakarta.

Sementara itu, Bekasi dan sekitarnya akan mengalami cuaca hujan ringan pada pagi hingga siang harinya, yang disusul dengan cuaca berawan di waktu malam. Sedangkan untuk Kota Tangerang, cuaca yang terjadi diprakirakan akan cerah berawan sepanjang hari.

Di sisi lain, suhu udara yang mendiami Ibukota Jakarta, terjadi antara 24-33 derajat celsius. Kota/Kabupaten Bogor dan Depok, suhu udara diprakirakan terjadi di rentang antara 22-32 derajat celsius.