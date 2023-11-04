Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

RS Polri: Tengkorak Duren Sawit Telah Wafat Dua hingga Enam Tahun Lalu

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |06:15 WIB
RS Polri: Tengkorak Duren Sawit Telah Wafat Dua hingga Enam Tahun Lalu
Ilustrasi/Foto: Okezone
A
A
A

JAKARTA - Rumah Sakit Polri Kramat Jati menyampaikan hasil investigasi lanjutan dari temuan tengkorak di gorong-gorong Duren Sawit, Jakarta Timur. Selain usia tengkorak yang diperkirakan antara 44-65 tahun, RS Polri menemukan dugaan kematian tengkorak tersebut yakni antara dua hingga enam tahun silam.

Kepala Rumah Sakit Polri, Brigjen pol Hariyanto menyampaikan temuan tengkorak manusia yang terdiri dari tengkorak kepala, tulang rahang bawah dan tukang bagian leher. Sedangkan tiga tulang lainnya berasal dari tulang selangka kanan, lengan atas kanan dan kiri, telah wafat dalam waktu yang lama.

 BACA JUGA:

"Diperkirakan waktu kematian enam sampai dua tahun (silam)," ucap Brigjen Hariyanto kepada awak media, Sabtu (4/11/2023).

Hariyanto juga mengatakan, kondisi tengkorak beserta rangkaian tulang lainnya, tidak ditemukan adanya kerusakan baik karena adanya tindakan kekerasan maupun luka dari benda tumpul.

 BACA JUGA:

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
