Satu Keluarga Tewas Akibat Kebakaran di Koja, Jasad Ibu Hamil dan Anaknya Ditemukan Berpelukan

JAKARTA – Peristiwa kebakaran terjadi di Jalan Cibanteng Kelurahan Rawabadak, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.

Akibat kejadian tersebut lima rumah ludes dilahap si jago merah dan juga satu keluarga dilaporkan meninggal atas kebakaran tersebut. Korban tewas terdiri ayah, ibu dan 2 orang anaknya.

"Iya satu keluarga, mereka (korban) kemungkinan terjebak," kata Kasatgas BPBD Jakarta Utara Aries Trisna Putra saat dihubungi, Sabtu (4/11/2023).

Selanjutnya, Aries mengatakan jika keempat korban yang merupakan satu keluarga itu ditemukan di sebuah ruang yang diduga adalah kamar mandi dari rumah yang habis dilahap api.

Korban ditemukan di ruangan yang sama dengan posisi sang ibu yang sedang mengandung, memeluk putrinya, sedangkan ayahnya ditemukan didekat putranya.