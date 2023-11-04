Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Penderita Cacar Monyet di Jakarta Semuanya Pria, Tertular karena Hubungan Seks Berisiko

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |09:22 WIB
Penderita Cacar Monyet di Jakarta Semuanya Pria, Tertular karena Hubungan Seks Berisiko
Penderita Cacar Monyet/WHO
A
A
A

 

JAKARTA - Pasien positif pengidap Cacar Monyet atau Monkey Pox di DKI Jakarta, terhitung pada 3 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, masih 27 orang. Mengacu total keseluruhan pasien Cacar Monyet yang pernah terjangkit yakni 28 orang dengan satu pasien sejak Agustus 2022 sudah sembuh.

"Kasus positif aktif yakni 27 orang. Kasus positif ini diperoleh melalui tes positivity rate via PCR hingga 29%. Semuanya bergejala ringan," ujar Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, Sabtu (4/11/2023).

Ngabila menuturkan semua kasus positif di DKI Jakarta, diidap oleh pasien dengan jenis kelamin laki-laki usia 25-50 tahun. "Semua tertular dari kontak seksual, semua laki-laki berusia 25-50 tahun," tegas Ngabila.

Ngabila pun menyebutkan kelompok laki-laki dewasa yang kerap melakukan kontak seks berisiko tertular penyakit cacar monyet.

Hal tersebut disampaikan Ngabila terkait semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit cacar monyet dan mulai menyebar hingga ke Tangerang dan Bandung.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/18/337/3177679/puan_maharani-HnYa_large.jpg
Kasus Influenza A Melonjak, Ketua DPR: Perkuat Sistem Waspada Dini di Seluruh Faskes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/337/3165171/mensos-Silx_large.jpg
Balita Raya Meninggal Akibat Cacingan, Keluarganya Akan Diasesmen ke Sentra Kemensos
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103574/penyakit-FXMC_large.jpg
Waspada HMPV, Dinkes DKI: Gejala Batuk, Pilek hingga Demam Segera Berobat!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/11/338/3103528/ispa-5OA2_large.jpg
Waspada! Terjadi Lonjakan ISPA Akibat HMPV Sebanyak 214 Kasus di Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/337/2931511/6-fakta-dua-kasus-cacar-monyet-di-bogor-akibat-aktivitas-seksual-sesama-jenis-XZrpWhbEMo.jpg
6 Fakta Dua Kasus Cacar Monyet di Bogor, Akibat Aktivitas Seksual Sesama Jenis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/02/338/2931425/2-pasien-kasus-cacar-monyet-di-bogor-homoseksual-TRtwhThsFg.jpg
2 Pasien Kasus Cacar Monyet di Bogor Homoseksual
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement