Penderita Cacar Monyet di Jakarta Semuanya Pria, Tertular karena Hubungan Seks Berisiko

JAKARTA - Pasien positif pengidap Cacar Monyet atau Monkey Pox di DKI Jakarta, terhitung pada 3 November 2023 sekira pukul 19.00 WIB, masih 27 orang. Mengacu total keseluruhan pasien Cacar Monyet yang pernah terjangkit yakni 28 orang dengan satu pasien sejak Agustus 2022 sudah sembuh.

"Kasus positif aktif yakni 27 orang. Kasus positif ini diperoleh melalui tes positivity rate via PCR hingga 29%. Semuanya bergejala ringan," ujar Kepala Seksi Surveilans, Epidemiologi, dan Imunisasi Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ngabila Salama, Sabtu (4/11/2023).

Ngabila menuturkan semua kasus positif di DKI Jakarta, diidap oleh pasien dengan jenis kelamin laki-laki usia 25-50 tahun. "Semua tertular dari kontak seksual, semua laki-laki berusia 25-50 tahun," tegas Ngabila.

Ngabila pun menyebutkan kelompok laki-laki dewasa yang kerap melakukan kontak seks berisiko tertular penyakit cacar monyet.

Hal tersebut disampaikan Ngabila terkait semakin meningkatnya jumlah penderita penyakit cacar monyet dan mulai menyebar hingga ke Tangerang dan Bandung.