INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Aksi Bela Palestina di Monas Besok, 13 Perjalanan KA di Stasiun Gambir Dialihkan ke Jatinegara

Carlos Roy Fajarta , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |13:10 WIB
Aksi Bela Palestina di Monas Besok, 13 Perjalanan KA di Stasiun Gambir Dialihkan ke Jatinegara
Ilustrasi. (Foto: Dok Okezone.com)
JAKARTA - PT KAI Daop 1 Jakarta akan melakukan pengaturan pola keberangkatan kereta api jarak jauh dari Stasiun Gambir ke Stasiun Jatinegara, pada Minggu (5/11/2023) besok. Pasalnya, di hari tersebut akan dilakukan Aksi Bela Palestina di Monas.

Hal itu kata dia guna menghindari keterlambatan calon penumpang karena adanya kemacetan arus lalu lintas di sekitaran jalan menuju Stasiun Gambir.

"Pada saat normal kereta api yang berangkat dari Stasiun Gambir tidak berhenti di Stasiun Jatinegara, namun khusus besok terdapat tiga belas keberangkatan KA sekitar pukul 06.30 WIB sampai 13.10 WIB yang akan berhenti di Stasiun Jatinegara untuk melayani naik  penumpang," ujar Humas KAI Daop 1 Jakarta Ixfan Hendri Wintoko, Sabtu (4/11/2023).

Terkait dengan adanya kabar atau informasi Aksi Akbar Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina di Monumen Nasional DKI Jakarta pada 5 November 2023, maka beberapa KA dari Stasiun Gambir diberhentikan di Stasiun Jatinegara.

Adapun waktu keberangkatan KA dari Stasiun Gambir tidak mengalami perubahan.

"Pengaturan pola operasi khusus tersebut diharapkan pelanggan dapat terhindar dari risiko kemacetan yang mungkin terjadi akibat pengalihan arus lalu lintas menuju Stasiun Gambir dan memiliki pilihan untuk dapat berangkat dari Stasiun Jatinegara," tutup Ixfan Hendri Wintoko. 

Daftar perjalanan kereta api jarak jauh yg berhenti di Stasiun Jatinegara pada Hari Minggu 5 November 2023 adalah: 

1. KA 18 (Argo Semeru) relasi Gambir-Surabaya Gubeng, berangkat 06.20

2. KA 38 (Argo Parahyangan) relasi Gambir – Bandung, berangkat 06.30

3. KA 14 (Argo Muria) relasi Gambir – Semarang Tawang, berangkat 07.00

4. KA 52 (Argo Parahyangan) relasi Gambir – Bandung, berangkat 07.25

5. KA 34 (Argo Parahyangan) relasi Gambir – Bandung, berangkat 08.05

6. KA 2 (Argo Bromo Anggrek) relasi Gambir – Surabaya Pasarturi, berangkat 08.20

7. KA 26 (Argo Cheribon) relasi Gambir – Tegal, berangkat 08.30

