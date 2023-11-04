Mau Begal Orang, 3 Remaja di Bekasi Diringkus Polisi

BEKASI - Tim Patroli Perintis Presisi Polres Metro Bekasi Kota menangkap sebanyak tiga remaja di Jalan Sultan Agung, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi.

Tiga remaja ditangkap diduga hendak mengincar orang yang tengah melintas untuk melakukan aksi begal.

Kasat Samapta Polres Metro Bekasi Kota Kompol Imam Syafi'i mengatakan, penangkapan tiga pelaku ini dilakukan saat polisi tengah melakukan patroli pada Sabtu 4 November 2023 pukul 02.30 WIB. Dalam perjalanan, polisi menemukan tiga remaja berinisial AA (20), MDS (15) dan AS (16).

"Remaja itu mencurigakan (saat melintas) kemudian mereka berbonceng tiga," ucap Imam saat dikonfirmasi, Sabtu (4/11/2023).

Saat tim patroli berusaha menghampiri, tiga remaja itu malah menancapkan gas kendaraannya. Belakangan polisi akhirnya berhasil memberhentikan kendaraan mereka.

"Saat berhasil dihentikan, kami mendapati satu buah sajam jenis celurit," ucapnya.