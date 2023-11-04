Advertisement
HOME NEWS MEGAPOLITAN

Warga Karawang Terpapar Cacar Monyet, Dinkes Lakukan Tracing

Nila Kusuma , Jurnalis-Sabtu, 04 November 2023 |19:30 WIB
Warga Karawang Terpapar Cacar Monyet, Dinkes Lakukan Tracing
Ilustrasi cacar monyet (Foto: CNA)
KARAWANG - Dinas Kesehatan (Dinkes) Karawang mengungkapkan ada seorang warga Karawang terpapar penyakit cacar monyet. Petugas Dinkes langsung melakukan tracing terhadap keluarga dan kerabat pasien yang terpapar cacar monyet guna menghindari penyebaran.

Meski pasien cacar monyet dirawat di rumah sakit Jakarta karena tinggal dan bekerja di Jakarta, namun masih sering kembali ke Karawang.

Menurut Kepala Dinkes Karawang Endang Suryadi mengatakan, seorang warga Karawang positif terpapar cacar monyet dan dirawat dirumah sakit di Jakarta. Namun, pasien tersebut tidak tinggal di Karawang karena bekerja di Jakarta.

"Iya betul ada seorang warga Karawang yang terpapar cacar monyet berdasarkan keterangan dari Kementerian Kesehatan. Kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dengan mencari keluarganya yang tinggal di Karawang," kata Endang Suryadi, usai rapat paripurna DPRD Karawang, Sabtu (4/11/23).

Menurut Endang, guna mencegah penyebaran penyakit cacar monyet petugas Dinkes kemudian melakukan tracing kepada keluarganya yang tinggal di Karawang.

Berdasarkan hasil tracing terhadap keluarga pasien hasilnya negatif. Kemudian, petugas Dinkes juga menyisir teman dekat pasien dan hasilnya juga negatif.

"Kami langsung melakukan tracing terhadap keluarga dan juga teman dekat pasien hasilnya negatif semua. Kami lakukan ini untuk mencegah terjadi penyebaran penyakit cacar monyet di Karawang," katanya.

